Guizhou, China (ots/PRNewswire) - Der Organisationsausschuss derBig Data Expo 2019 -- Die im Südwesten Chinas gelegene Guizhou galtaufgrund ihrer abgeschiedenen Lage und Isolierung lange als wenigentwickelte Provinz.Doch als Gastgeber der ersten International Big Data Industry Expoin 2015 in China hat sich Guizhou auf die Überholspur begeben undgehört heute zum Big-Data-Valley Chinas.In den letzten vier Jahren ist die Expo zu einem jährlichen Eventim Bereich Big Data geworden und konzentriert sich auf die Grenzender Branche und Win-Win-Kooperationen.Die International Big Data Industry Expo 2019 in China (Big DataExpo) öffnet am 26. Mai ihre Türen. Aufgrund ihres Schwerpunktes auf"innovativer Entwicklung und digitaler Zukunft" werden auf der ExpoAktivitäten wie hochrangige Diskussionen, Foren, Wettbewerbe,Ausstellungen und andere vielseitige Veranstaltungen stattfinden, diedie neuesten technologischen Innovationen ins Rampenlicht stellen undeine internationale Plattform für die Präsentation vonHightech-Unternehmen bieten."Ich kenne Guizhou nun schon eine Weile. Die Entwicklung von BigData als Branche ist heute eine fester Bestandteil und Aushängeschilddieser Provinz", erklärt Prof. Reiner Dudziak von der HochschuleBochum in Deutschland, Mitglied der Jury für den globalen Wettbewerb"2019 China International Big Data Fusion Innovation and ArtificialIntelligence Global Competition", in einem Interview mit demoffiziellen Medienpartner der Big Data Expo, Huanqiu.com.Es wird erwartet, dass die Big Data Expo 2019 Zeuge zweier großerDurchbrüche wird: der Einführung des Mechanismus einesEhrengastlandes und des Shubo (Big Data Expo)-Korridors.Das Ehrengastland wird thematische Aktivitäten durchführen, umseine Errungenschaften in der Big-Data-Entwicklung zu präsentierenund Kooperationen in der Big-Data-Branche zu fördern. Darüber hinausdeckt der Shubo-Korridor, der sich durch den Yunyan-Bezirk, denGuanshanhu-Bezirk und den Baiyun-Bezirk der Stadt Guiyang erstreckt,eine Gesamtfläche von 74,56 Quadratkilometern ab. Der Korridor wirdmit einem digitalen Wasserfallvorhang, Bildschirmen und induktivenBodenfliesen ausgestattet, auf denen berühmte Menschen undUnternehmen die Big-Data-Branche darstellen.Bis heute haben 156 ausländische Unternehmen aus 25 Ländern,darunter Russland, das Vereinigte Königreich, die VereinigtenStaaten, Indien, Singapur, Israel und Kanada, ihre Teilnahme an deranstehenden Big Data Expo 2019 zugesagt. Auch eine Reihe berühmterausländischer Unternehmen wie Google, Dell und Pivotal haben Ständeauf der Expo gebucht.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/892770/2019_Big_Data_Expo.jpgPressekontakt:Zhang Jinsong13985153165892599309@qq.comOriginal-Content von: China International Big Data Expo, übermittelt durch news aktuell