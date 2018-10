Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe: Dies ist jetzt besonders wichtig

In unserer neuen Analyse nehmen wir Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Forschungs- und Beratungsdienste". Die Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe-Aktie notierte am 18.10.2018 mit 29,42 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um -29,48 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,09 Prozent im Branchenvergleich für Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -28,01 Prozent im letzten Jahr. Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe lag 16,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe liegt mit einem Wert von 9,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 79 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Engineering & Construction Svcs" von 43,99. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".