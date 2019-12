Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe: Endlich!

Am 19.12.2019, 07:56 Uhr notiert die Aktie Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 19.04 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,82 ist die Aktie von Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe auf Basis der heutigen Notierungen 90 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (89,68) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Dividende: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe hat mit einer Dividendenrendite von 3,15 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche beträgt +0,83. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.