Guizhou Taiyong-ChangzhengGeht es endlich los, ?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Guizhou Taiyong-Changzheng am 21.07.2019, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 19.07 CNY. Die Aktie der Guizhou Taiyong-Changzheng wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

Die Aussichten für Guizhou Taiyong-Changzheng haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Guizhou Taiyong-Changzheng in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Guizhou Taiyong-Changzheng konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Guizhou Taiyong-Changzheng auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Dividende: Guizhou Taiyong-Changzheng hat mit einer Dividendenrendite von 0,44 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.05%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt -1.61. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Guizhou Taiyong-Changzheng-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.