Guizhou Chanhen Chemical: Ja, es ist wahr!

Für die Aktie Guizhou Chanhen Chemical aus dem Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 23.07.2018 ein Kurs von 18,61 CNY geführt.Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Guizhou Chanhen Chemical entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 51,96 ist die Aktie von Guizhou Chanhen Chemical auf Basis der heutigen Notierungen 96 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metals & Mining" (1325,26) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

