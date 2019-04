Guizhou Changzheng Electrical Apparatus: War das alles?

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Guizhou Changzheng Electrical Apparatus am 01.04.2019, 04:44 Uhr, mit dem Kurs von 4,91 CNH. Die Aktie der Guizhou Changzheng Electrical Apparatus wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

Die Aussichten für Guizhou Changzheng Electrical Apparatus haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Guizhou Changzheng Electrical Apparatus im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Guizhou Changzheng Electrical Apparatus. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Guizhou Changzheng Electrical Apparatus in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Guizhou Changzheng Electrical Apparatus haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Guizhou Changzheng Electrical Apparatus bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Guizhou Changzheng Electrical Apparatus verläuft aktuell bei 3,84 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 4,83 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +25,78 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 4,45 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Guizhou Changzheng Electrical Apparatus-Aktie der aktuellen Differenz von +8,54 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".