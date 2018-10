Guizhou Broadcasting & TV Information Network: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Guizhou Broadcasting & TV Information Network-Schlusskurs wurde am 08.10.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 6,86 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Unsere Analysten haben Guizhou Broadcasting & TV Information Network nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Guizhou Broadcasting & TV Information Network hat mit einer Dividendenrendite von 1,93 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,72%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Media"-Branche beträgt -0,79. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Guizhou Broadcasting & TV Information Network-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,66 liegt Guizhou Broadcasting & TV Information Network auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Media" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guizhou Broadcasting & TV Information Network. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.