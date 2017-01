Guinness World Records? Versuch in der Wildkogel-Arena

Wien/Salzburg (ots) - Im Jänner 2017 steht die Wildkogel-Arena inder Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern ein ganzes Wochenende imZeichen der Rodel: mit dem "Bockareitn am Wildkogel" und mit demGuinness World Records? Versuch um die längste Rodlerkette der Welt.Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.Am 22. Jänner 2017 startet wie schon berichtet auf der mit 14 kmund 1.300 Höhenmetern längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt in derWildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg der Rekordversuch. 500 Rodlerwerden versuchen, gleichzeitig und geschlossen in Fahrt zu sein undso den Guinness World Records? Titel zu erlangen. Im Dezember hatbereits eine Probe stattgefunden. Über 100 Personen waren beteiligtund haben diesen Testlauf erfolgreich über die Bühne gebracht.Auch für die Weltrekord-Party werden bereits Vorkehrungengetroffen, so wird z. B. der Versuch live in das Party-Areal bei derTalstation der Smaragdbahn in Bramberg übertragen - die Planung undtechnischen Arbeiten hierfür laufen bereits. Ab 10 Uhr beginnt dieParty, um 11 Uhr startet der Weltrekord-Versuch in derWildkogel-Arena.Zur Einstimmung auf den Rekordversuch am Sonntag findet am spätenSamstagnachmittag das "Bockareitn am Wildkogel" (21.1.2017) statt -ein Flutlicht-Race mit coolen Fun-Aufgaben. Am Sonntag (22.1.2017)erfolgt dann der Guinness World Records? Versuch.Einige hundert Fans, Promis, Medienleute, Helfer undSicherheitspersonen werden für die nötige Hochstimmung vor derKulisse der Wildkogel-Arena sorgen. Dann zählen nur noch Teamgeist,Motivation, Timing - und hoffentlich auch das Erfolgserlebnis einesgelungenen, gemeinsam geschafften Weltrekordes. Wenn der Versuchgelingt, erhalten alle Teilnehmer eine "Guinness World Records?Holder Medaille" und es steigt eine "abgefahrene" Weltrekord-Party inBramberg.Seien Sie dabei, wenn der Rekord aufgestellt wird und berichtendirekt aus der Wildkogel-Arena. Gerne organisieren wir IhrenAufenthalt. Wenden Sie sich bitte an untenstehende Adresse.Zwtl.: Tagesablauf 22.1.20178 - 9.30 Uhr: Akkreditierung in der Talstation der SmaragdbahnBramberg, anschließend Auffahrt mit der Smaragdbahn 11 Uhr: Startdes Guinness World Records? Versuches auf der Rodelbahn Wildkogel -Bramberg im oberen Teilbereich beim WildkogelhausWeltrekord-Party - im Party-Veranstaltungsareal der Smaragdbahn 10Uhr: Beginn der Party mit DJ Ingo Willich - Stimmung, Spaß und guteLaune, Photopoint, Live TV Clips über den Rekordversuch 16 Uhr:Verkündung des Ergebnisses durch einen Vertreter von "Guinness WordRecords?" mit anschließendem FeuerwerkGuinness World Records? VersuchGuinness World Records? Versuch in der Wildkogel-Arena"Die längste Rodlerkette der Welt"mit Weltrekord-Party8 - 9.30 Uhr: Akkreditierung und Auffahrt11 Uhr: Start des Guinness World Records? Versuches auf der RodelbahnWildkogel - Bramberg im oberen Teilbereich beim Wildkogelhaus10 Uhr: Beginn der Weltrekord-Party - Veranstaltungsareal derSmaragdbahn Bramberg - mit DJ Ingo Willich - Stimmung, Spaß und guteLaune, Photopoint, Live TV Clips über den Rekordversuch16 Uhr: Verkündung des Ergebnisses durch einen Vertreter von"Guinness Word Records?" mit anschließendem FeuerwerkDatum: 22.01.2017, 08:00 - 18:00 UhrOrt: Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg, Rodelbahn WildkogelBramberg, im Bereich Wildkogelhauswww.rodelrekord.atBramberg, 5733 Neukirchen und Bramberg, ÖsterreichBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Auskünfte / InformationenAnsprechpartner Presse:Ing. Rudolf GöstlT +43 (0) 664 / 310 59 03rudolf.goestl@bergbahnen-wildkogel.atwww.rodelrekord.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18948/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: anhaus werbemanufaktur GmbH, übermittelt durch news aktuell