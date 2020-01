Guilin Tourism: Ist es das gewesen?

Guilin Tourism, ein Unternehmen aus dem Markt "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien", notiert aktuell (Stand 07:58 Uhr) mit 5.01 CNY fast gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Wie Guilin Tourism derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Guilin Tourism investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,55 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,34 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Guilin Tourism von 5,01 CNY ist mit -9,57 Prozent Entfernung vom GD200 (5,54 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,23 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,21 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Guilin Tourism-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Guilin Tourism damit 15,26 Prozent über dem Durchschnitt (-20,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -13,49 Prozent. Guilin Tourism liegt aktuell 8,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".