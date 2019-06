Guido Maria Kretschmer präsentiert erste Brillenkollektion in Zusammenarbeit mit Edel-Optics auf der Fashion Week Berlin 2019 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Edel":

Berlin (ots) -Guido Maria Kretschmer und das Hamburger Unternehmen EdelopticsGmbH kündigen den ersten Schritt ihrer gemeinsamen Brillenkooperationan. Zusammen mit dem Multichannel-Optiker hat der Stardesigner eigensfür seine Modenschauen auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2019drei Damenmodelle entworfen, die offizielle "Fashion-Show"-Edition,und stellt diese der Öffentlichkeit auf dem Catwalk das erste Malvor. Zum Verkauf stehen die drei Modelle ab September 2019 und werdenexklusiv über den Onlineshop und die stationären Optikergeschäfte vonEdel-Optics erhältlich sein. Im Frühjahr 2020 wird dieBrillenkollektion durch weitere Modelle ergänzt. Unter anderem durchMännermodelle und eine Limited Edition, die in Kooperation mit demSchmuckhändler CHRIST entsteht. Neben den bisher gelaunchtenBrillenkollektionen der Celebrity-Brands von Edel-Optics folgt nundas Ergebnis der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Designer, derein echtes Allround-Talent ist.Guido Maria Kretschmer ist Juror, Moderator und eine derbeliebtesten Persönlichkeiten in der deutschen Medienlandschaft. Aberin aller erster Linie gehört er seit Jahren schon zu DeutschlandsElite unter den Designern, der bereits erfolgreich Mode, Schmuck undMöbel entworfen hat. Dementsprechend freut sich derMultichannel-Optiker Edel-Optics über das Vertrauen desAusnahmekünstlers, mit dem Hamburger Unternehmen den nächsten Schrittzu wagen - eine eigene Brillenkollektion."Da die Funktionalität von Seh- und Sonnenbrillen alsSelbstverständlichkeit zu sehen ist, stellen wir bei Edel-Optics denModeaspekt in den Vordergrund. Durch unsere riesige Auswahl undunsere Celebrity-Brands setzen wir neue Augenoptik-Trends in derFashionwelt, die dem eigenen Stil und Typ Ausdruck verleihen. Nebenunserer Expertise in der Kooperation mit Prominenten folgt nun dieZusammenarbeit mit einem Stardesigner, in dem wir einen Partnergefunden haben, der dieses Verständnis zu einhundert Prozent teiltund ganz genau weiß, mit welchen Brillen-Designs für die ShoppingTour bis zum Laufsteg der richtige Akzent zu setzen ist. Deshalbfreuen wir uns sehr, dass es die GMK Brillenkollektion exklusiv beiEdel-Optics geben wird und wir unseren Kundinnen und Kunden damit einechtes Highlight anbieten können", so Dennis Martens, Gründer undGeschäftsführer von Edel-Optics.Wo könnte die Präsentation der ersten gemeinsamenBrillenkollektion besser hinpassen als auf die "Mercedes-Benz BerlinFashion Week 2019", dem angesagtesten Mode-Event in diesem Sommer?Zum ersten Mal werden die bislang noch streng geheimen Damenmodelleam 30. Juni auf der "Mercedes Benz Fashion Show" einem ausgewähltenPublikum präsentiert. Der Öffentlichkeit werden die Modelle zumoffiziellen Beginn der Berliner Modewoche, am 01. Juli, auf der Showdes Stardesigners "Rue du Coeur presented by OTTO" gezeigt. Auf demLaufsteg werden die Models neben den neuen Designs von Guido MariaKretschmer auch weitere Brillen aus dem Sortiment desMultichannel-Optikers tragen. Das Hamburger Unternehmen kooperiertschon seit längerer Zeit exklusiv mit OTTO."Ich freue mich sehr, meine Modelinien nun auch mit Brillen zuerweitern, denn nicht nur gute Sonnenbrillen, sondern auch Sehbrillensind wichtige Wegbegleiter, die besonders zu einem Look beitragen.Für meine diesjährige Show im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion WeekBerlin wollte ich das unbedingt auf dem Laufsteg zeigen.Glücklicherweise habe ich mit Edel-Optics den richtigenKooperationspartner gefunden, um die Designs nach meinenVorstellungen in absoluter Top-Qualität zu realisieren. Bei meinerShow wird man die ersten Modelle sehen - ich bin sehr gespannt aufdie Resonanz", verrät Guido Maria Kretschmer.Bis zum offiziellen Verkaufsstart der Brillenkollektion desPublikumslieblings muss sich die Damenwelt noch etwas gedulden. Umdie Wartezeit ein wenig zu versüßen, vergeben der Designer undEdel-Optics in den sozialen Netzwerken vier Einladungen an modeaffineFrauen. Diese begrüßt Guido Maria Kretschmer zum offiziellen Releaseim September in Hamburg und stattet sie zudem höchstpersönlich aus.Pressekontakt:Edeloptics GmbHKatarina NinkovicNobistor 1622767 HamburgOriginal-Content von: Edel-Optics, übermittelt durch news aktuell