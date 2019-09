Guido Maria Kretschmer lebt in Hamburg auf der Baustelle (FOTO)

Hamburg (ots) -Kürzlich ist er von Berlin nach Hamburg gezogen, doch von Wohnenkann noch keine Rede sein. In der aktuellen GALA (Heft 38/2019, abheute im Handel) sagt Guido Maria Kretschmer, 54, über seine neueVilla in Hamburg-Blankenese: "Da wird noch mächtig gehämmert! ImMoment lebe ich auf einer Baustelle. Aber mein Arbeitszimmer istschon fertig eingerichtet, auch mein Schreibtisch steht schon."Sein Eindruck nach den ersten Wochen in der Elb-Metropole: "InHamburg ist die erste Frage immer ,Wo leben Sie?' statt ,Wie geht esIhnen?'. Wenn man dann sagt, dass man in Blankenese wohnt, ist diezweite Frage: ,Wo da genau?' Das ist schon lustig", so der Designer.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell