Guido Maria Kretschmer designt und entwickelt erste eigene Interior-Linie für OTTO (FOTO)

Hamburg (ots) -Nach dem erfolgreichen Start der Kooperation zwischen demführenden deutschen Onlinehändler OTTO und Guido Maria Kretschmerbeginnt ab sofort die zweite Phase der Zusammenarbeit. DerKultdesigner und Shopping Queen-Juror designt exklusiv für OTTO seineeigene Einrichtungskollektion, die als Lizenzmarke unter seinemeigenen Namen vertrieben wird. Die langfristige Living-Kooperationmit Deutschlands beliebtestem Designer startete bereits im Mai 2016auf otto.de und wurde sukzessive aufgebaut und weiterentwickelt. Inder ersten Phase hat Kretschmer aus dem aktuellen Living-Sortimentangesagte Themenwelten kuratiert und diese exklusiv präsentiert. Indieser Zeit war Guido Maria Kretschmers Expertise gefragter denn je.Mit seinen Tipps und Empfehlungen half er den Kunden, mit seinenThemenwelten aus bereits vorhandenen OTTO-Produkten in verschiedeneEinrichtungsstile einzutauchen."Schon nach den ersten Monaten der Zusammenarbeit haben wir vonGuido Maria Kretschmers Perspektive profitiert und konnten unsereLiving-Kunden gezielt in die OTTO-Lebenswelten einführen. Durch dieKategorisierungen und Empfehlungen erhalten unsere Kunden einepersönliche Beratung des Designers, wodurch ein einzigartigesKauferlebnis geschaffen wird", so Dr. Michael Heller,OTTO-Bereichsvorstand Categories und stellvertretender Sprecher OTTO.Nun geht die Kooperation in die zweite Runde, für die Guido MariaKretschmer die drei Themenwelten "Naturals", "Elegant" und "Modern"eigens entwickelt und kreiert hat. Im Einrichtungssegment spielenProportionen und der Raum zur Entfaltung der Formsprache eine nochstärkere Rolle als in der Mode. Mit allen drei Linien beweistKretschmer erneut seine klare Designsprache und Fachexpertise.Geplant sind zwölf Kampagnen, die unterschiedliche Stilrichtungenabbilden.Guido Maria Kretschmer bereitet die Zusammenarbeit viel Freude:"Mit OTTO verbinde ich meine ersten Erinnerungen an einen Katalog.All diese Möglichkeiten, Farbvielfalten, preislichen Variationen unddie Zuverlässigkeit waren für mich ausschlaggebend, diese Kooperationeinzugehen. Seit wenigen Monaten bin ich nun Teil der großenOTTO-Familie und bin von dem gesamten Team begeistert!"Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie im Internetunter www.otto.de/unternehmen.