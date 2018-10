Guido Maria Kretschmer: Ist die Ampel rot, putzt er sein Auto

Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Heft 44/2018, ab heute imHandel) beichtet Designer Guido Maria Kretschmer, 53, seinenSauberkeitsfimmel: "Rot-Phasen an der Ampel nutze ich, um im Auto zuputzen. Dafür habe ich ein extra Mikrofasertuch dabei. Und dann binich auch Fan von so antibakteriellen Tüchern."Überhaupt sei es ihm wichtig, dass es schön um ihn herum sei:"Manchmal stehe ich abends sogar noch mal aus dem Bett auf und zupfedie Gardine gerade, weil ich am nächsten Morgen den schönen Blickhaben möchte", so Kretschmer.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell