Guido Maria Kretschmer: Drei-Punkte-Plan macht ihn fit für die Hochzeit (FOTO)

Hamburg (ots) -Im September geben sich "Shopping Queen"-Juror Guido MariaKretschmer, 52, und sein Mann, der Künstler Frank Mutters, 62, aufSylt noch einmal das Jawort - bis dahin möchte sich Kretschmer rundumfit machen. "Ich will für meinen Frank ja schließlich gut aussehen",sagt er im Interview mit GALA (Heft 12/2018, EVT 15.03.2018).Punkt eins seines Optimierungsprogramms: Sport. Kretschmer: "Ichhabe eine gute Veranlagung und baue schnell Muskeln auf. Dieserkompakte Körperbau liegt wohl an meinen schlesischen Wurzeln." Punktzwei: Ernährung. "Ich werde versuchen, den Leckereien am Setstandzuhalten. Es soll jetzt öfters mal mehr Salat, Obst und frischesGemüse geben." Schließlich Punkt drei: gute Gedanken. "Ich magRomantik, die Perspektive, die das Herz nicht vergisst. Ich mag alldas Graue nicht. Ich mag den Gedanken, dass am Ende alles gut wird."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.