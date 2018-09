Hamburg (ots) -Mit seiner ersten Curvy-Kollektion presented by OTTO ruft derErfolgsdesigner und Textil-Experte Guido Maria Kretschmer eine wahre"Size Revolution" aus, denn "Plus Size ist nicht gleich Plus Size".Der Designer erklärt, dass das Angebot an Plus Size-Mode oft nichtden Ansprüchen und Bedürfnissen modebewusster Frauen entspricht. Modeist ein tägliches Spiel mit den Ausdrucksmöglichkeiten von Stimmungund Wesensart. Ganz individuell können die eigenen Vorstellungen vonAttraktivität und Wohlbefinden mit guter Mode gelebt werden. DasVerständnis für die Bedeutung von kleidsamen Designs ist das Signumder "Size Revolution" und der Anspruch Kretschmers an jedes einzelneKleidungsstück. Jede Frau zelebriert eine ganz eigene Weiblichkeitund soll in der GUIDO MARIA KRETSCHMER Curvy-Kollektion presented byOTTO die Looks finden, um die Stärke und das Selbstbewusstsein zufördern, welches Frauen jeden Tag beweisen.Die facettenreiche Kollektion für den Herbst/Winter 2019 umfasstca. 50 Teile und gliedert sich in fünf Farben- und Themenwelten:Schwarz/rot, Marine/Weiss, Bordeaux, Khaki und Abendmode.Inspiriert von starkem Individualismus, spielt der renommierteDesigner mit verschiedenen Stoffen und trendsicheren Details. WertigeJersey Qualitäten sowie ein hoher Stretchanteil sorgen fürBequemlichkeit und eine gute Passform. Mit expressiven Farben undindividuellen Schnitten wurden ausdrucksstarke Looks für starkeFrauen kreiert. Highlights der Linie sind Mäntel in Karo- und Tweed,Blusen mit Druck oder in Uni, ergänzt mit besonderen Details, sowiefigurschmeichelnde Kleider. Eingebettet in umspielenden Silhouettenund besonderen Farbakzenten, kreieren diese Stücke einentrendsicheren und femininen Look. Mit Pailletten,Perlen undSpitzenelementen betont der Designer gekonnt die Raffinesse einzelnerKollektionsteile. Ob mit eleganten Cocktailkleidern, Hosen mitmodernen Details oder Blusen für den Alltag - Guido Maria Kretschmerund OTTO haben mit der Curvy-Kollektion zeitlose Looks entworfen, diejedem Typ Frau schmeicheln.Die neuen Kollektionsstücke sind ab dem 11. September 2018 aufwww.otto.de erhältlich.Pressekontakt:OTTO: Nicola Schleicher-Gierden, +49 (0) 40 64 61 2830,nicola.schleicher-gierden@otto.deREICHERT+ COMMUNICATIONS GmbH: David Reichert, +49 (0) 30 23 63 8384,d.reichert@reichertplus.comOriginal-Content von: OTTO (GmbH & Co KG), übermittelt durch news aktuell