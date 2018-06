Guido Hanel wird zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Kiekert AG berufen (FOTO)

Heiligenhaus (ots) -Der Aufsichtsrat der Kiekert AG, dem Technologieführer beiautomobilen Schließsystemen, hat mit Wirkung zum 1. Juli 2018 eine inTeilen neue Besetzung des Kiekert Vorstandes beschlossen und dasVorstandsteam von drei auf zwei Mitglieder verkleinert. Dr. GuidoHanel (50) wird zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er folgtauf Dr. Karl Krause, unter dessen Führung sich dasTraditionsunternehmen zum global operierenden Automobilzuliefererentwickelt hat und der Kiekert zum Monatsende verlassen wird. GuidoHanel ist seit 2006 in leitenden Positionen bei Kiekert tätig. ImSeptember 2017 wurde er als Chief Operating Officer (COO) zumVorstandsmitglied berufen. Davor steuerte Hanel als Executive VicePresident die Bereiche Programme, Planung und Qualität. Er begannseine Karriere bei Kiekert in der Werks-, Fabrik- undProduktionsplanung und war unter anderem als Werksleiter für dasgrößte Kiekert Werk in Tschechien verantwortlich. Erfahrungen inleitenden Funktionen hat Hanel zudem als Geschäftsführer bei derStahlwille-Gruppe in Wuppertal gesammelt. Guido Hanel studierteMaschinenbau an der RWTH-Aachen und erhielt seinen Doktortitel (PhD)am Werkzeugmaschinenlabor (WZL). Hanel ist verheiratet und hat einKind.Erfolgreiche Unternehmensentwicklung unter Karl Krause in denvergangenen elf JahrenDer Aufsichtsrat würdigte die Erfolge des bisherigenVorstandsvorsitzenden Karl Krause. Er dankte ihm für seinelangjährige erfolgreiche Führung von Kiekert, insbesondere für dieumfangreiche Globalisierung des Unternehmens. Karl Krause hatte denVorstandsvorsitz im Jahr 2007 angetreten und Kiekert mit einer neuenWachstumsstrategie erfolgreich neu aufgestellt. In seine Zeit fielender Ausbau des Produktportfolios zum Systemlieferanten und diedadurch erzielte Stärkung des Unternehmenserfolges. Seit 2012 gehörtKiekert zu der chinesischen Lingyun Gruppe. Kiekert war eine derersten großen M&A-Transaktionen von chinesischen Investoren inDeutschland. Heute beliefert Kiekert Automobilhersteller weltweit mitZugangssystemen und mechatronischen Komponenten. Kiekert hat imletzten Jahrzehnt seinen Gewinn deutlich gesteigert und seinen Umsatznahezu verdoppelt.Pressekontakt:Monika JakubczykGlobal Press & Corporate CommunicationsKiekert AGHoeseler Platz 242579 Heiligenhaus/GermanyTel: +49 2056 15 - 8144Mobil: +49 176 1022 1176www.kiekert.comOriginal-Content von: Kiekert AG, übermittelt durch news aktuell