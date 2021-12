Guidepoint erweitert sein Netzwerk auf mehr als 1 Million Experten

New York (ots/PRNewswire) -Guidepoint, ein führendes Unternehmen für Expertennetzwerke, gab heute bekannt, dass sein globales professionelles Netzwerk nach mehreren Jahren starken, organischen Wachstums auf mehr als 1.000.000 führende Branchen- und Fachexperten angewachsen ist.Guidepoint erfüllt den Forschungsbedarf seiner Kunden, indem es Wertpapierfirmen, Unternehmen, Unternehmensberatungen und Anwaltskanzleien mit den Experten zusammenbringt, die am besten geeignet sind, wichtige Entscheidungen zu treffen und dringende Fragen in umsetzbare Antworten zu verwandeln.„Das Erreichen von einer Million Experten bedeutet mehr als nur das Ankreuzen eines weiteren Meilensteins. Die wachsende Verfügbarkeit, die unterschiedlichen Hintergründe und die einzigartigen Perspektiven, die unsere Experten mitbringen, ermöglichen es unseren Kunden, Einblicke in nahezu jedes Thema zu gewinnen", so Albert Sebag, Gründer und CEO von Guidepoint. „Da wir unsere Reichweite weiter ausbauen, können unsere Kunden schneller und zeitnaher als je zuvor auf Primärforschung zugreifen."Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern in 16 Niederlassungen auf vier Kontinenten arbeiten Kunden mit Guidepoint zusammen, um durch telefonische Beratungen, Umfragen, Veranstaltungen und proprietäre Data Insights-Produkte Informationen aus erster Hand zu erhalten. Der strenge Compliance-Rahmen von Guidepoint wird unter der Leitung des Chief Legal Officer des Unternehmens, der auch als Senior Fellow der Regulatory Compliance Association fungiert, an die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden angepasst.Die Ausweitung des Netzwerks von Guidepoint ist das direkte Ergebnis herausragender globaler Custom-Recruiting-Bemühungen, kombiniert mit der Schnelligkeit und Fähigkeit, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen, das sich seit langem einen hervorragenden Ruf für seinen erstklassigen Kundenservice erworben hat, eröffnete kürzlich neue Büros in Athen, Sydney und Mumbai, um seinen wachsenden Kundenstamm besser betreuen zu können und dem raschen Mitarbeiterwachstum im Jahr 2021 Rechnung zu tragen.Informationen zu GuidepointGuidepoint, ein führendes Expertennetzwerk, bringt Kunden mit geprüften Fachleuten aus seinem globalen professionellen Netzwerk zusammen. Die breite Palette an Dienstleistungen von Guidepoint ermöglicht es Kunden, neue Branchen zu erschließen, sich über aktuelle Themen auf dem Laufenden zu halten, kritische Themen eingehend zu untersuchen und qualitative Erkenntnisse zu validieren. Zu unseren multinationalen Kunden gehören führende Beratungsunternehmen, Hedge-Fonds, Private-Equity-Firmen und Aktiengesellschaften, die in der Fortune-Liste stehen.Weitere Informationen finden Sie unter www.guidepoint.com.Presse-RessourcenGuidepoint-Datenblatt (PDF)Leitfaden für die Einhaltung der VorschriftenLogo - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3381184-1&h=606794922&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3381184-1%26h%3D1403041875%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F165294%252Fguidepoint_global_llc_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F165294%252Fguidepoint_global_llc_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F165294%2Fguidepoint_global_llc_logo.jpg)Pressekontakt:marketing@guidepoint.comOriginal-Content von: Guidepoint, übermittelt durch news aktuell