Guide Sensmart wird kostengünstigstes Wärmebild-Zielfernrohr der Welt auf IWA 2019 präsentieren

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Guide Sensmart nimmt an der IWA2019 teil. die vom 8. bis zum 11. März 2019 im Messezentrum Nürnbergstattfindet, Das Unternehmen wird an Stand-Nr. 611 in Halle 7A dieLeistungsfähigkeit seiner neu eingeführten Wärmebildprodukte für dieBereiche Jagd, Outdoor und Sicherheit demonstrieren.Guide Sensmart ist der größte Hersteller von IR-Produkten in Asienund auf Wärmebildgeräte und Thermal Cores für die Bereiche Jagd,Outdoor, und Einsatzzwecke in den Bereichen zivile und öffentlicheSicherheit spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über eigeneF&E-Teams und Produktionslinien, die qualitativ hochwertigeWärmebildprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen mit zuverlässigenLieferketten gewährleisten.Auf der IWA 2019 wird Guide Sensmart sämtliche seiner populärstenund neu entwickelten Wärmebildprodukte wie z.B. TA435 Clip-on ThermalScope und TrackIR Thermal Monocular präsentieren.TA435 Clip-On Thermal Scope ist ein wahrhaft vielseitiges undpraktisches Wärmebild-Zielfernrohr. Es lässt sich alsWärmebild-Vorsatzgerät auf das bei Tageslicht verwendete Zielfernrohraufstecken und liefert eine hochwertiges Anwendererfahrung, ohnewieder auf Null stellen oder das Tageslicht-Zielfernrohr austauschenzu müssen - ein simples "Clip on" (Aufstecken) vor dieTageslicht-Optik reicht. Die 400x300 17Mum IR-Auflösung, eineBildwiederholrate von 50HZ und das 1024x768 vollfarbige OLED-Displaysorgen für hohe Bildqualität und ruckelfreie Bilder, auch beiBewegung. Das Gerät zeichnet sich zudem durch ein kompaktes Design,Schutzklasse IP67 und seine Funktionsfähigkeit bei bis zu minus 30Grad Celsius aus. Die einzigartige Streulichtanalyse-Technologie undder digitale Zoom des TA435 und Tageslicht-Zielfernrohrs ermöglichenes, Wildtiere in 1000 Meter Entfernung zu erkennen und präziseanzupeilen. Das TA435 kann durch Anschließen eines Okulars alsmonokulares Handheld-Wärmebildgerät verwendet werden.Die TrackIR-Serie ist Guide SensmartsHandheld-Wärmebild-Zielfernrohr der neuen Generation und wirderstmals auf der IWA 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie bietetden Anwendern eine anpassungsfähige und leistungsstarkeWärmebild-Lösung, selbst bei absoluter Dunkelheit und extremschlechten Wetterverhältnissen. Zu den unterstützten Funktionenzählen Smooth Zoom (1x-8x), stadiametrische Entfernungsmessung,regelbare Bildqualität, PIP-Zoom, und weitere. Die leistungsstarkeund sehr robuste TrackIR-Lösung sorgt mit hoher IR-Auflösung(640x480), 1280×960 HD-Display und hoher Bildrate (50Hz) auch beidynamischer, schneller Bewegung für gestochen scharfe Wärmebilder,und lässt sich mit externem Zubehör wie z.B. Laser-Entfernungsmesser,Beleuchtung, mobiler Stromversorgung etc. verbinden.Mehr zu den neuesten Wärmebildprodukten und attraktivenKooperationsmöglichkeiten von Guide Sensmart können Sie auf der IWA2019 am Stand des Unternehmens in Halle 7A, Stand-Nr. 611 erfahren.