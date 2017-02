Guide Michelin zeichnet Le Clarence mit zwei Sternen aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

Paris (ots/PRNewswire) -Nur ein Jahr nach der offiziellen Eröffnung erhält das brandneuePariser In-Restaurant zwei Sterne vom berühmten Guide Michelin.Welche eine Ehre! In seiner Edition 2017 hat der Guide Michelindieses innovative und originelle neue Unternehmen ausgezeichnet. DieReise begann vor fast fünf Jahren, als Prinz Robert von Luxemburg,Chef des Familienunternehmens Domaine Clarence Dillon (ChâteauHaut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus) einStadthaus aus dem 19. Jahrhundert kaufte, nicht weit entfernt von denberühmten Champs Elysées gelegen. Das Gebäude, das in Hôtel Dillonumbenannt wurde, sollte die Pariser Hauptniederlassung desUnternehmens werden und wurde von Prinz Robert von Luxemburg mitHilfe von außergewöhnlichen Handwerkern vollständig renoviert undumgebaut. Als Vertretung des Unternehmens in Paris beherbergt dasStadthaus auch "La Cave du Château", einen einzigartigen Weinhandelmit einer großartigen Auswahl an feinsten Schätzen des Sommeliers.Inspiriert von der historischen Verbindung Château Haut-Brions zurGastronomie, entschied Prinz Robert von Luxemburg, ein einzigartigesneues Restaurant zu eröffnen, wo er und seine Kollegen die Lebensartund die elegante, warme Atmosphäre eines der schönsten Schlösser vonBordeaux weitergeben wollten. Das war die Geburtsstunde von "LeClarence".Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8039651-le-clarence-michelin-guide-two-stars/Eine Einrichtung, die das Beste der Französischen Terroirs bietet:außergewöhnliche Zutaten von den besten Herstellern und natürlich dieseltensten und erlesensten Weine.Auslösendes Ereignis war die Zufallsbegegnung mit dem ChefkochChristophe Pelé. Der Prinz als echter Gourmet und der zu denführenden gastronomischen Talenten von Paris zählende Koch verstandensich auf Anhieb. Der Executive Chef und Managing Director, derbereits für sein vorheriges Restaurant La Bigarrade im Jahr 2010 zweiSterne erhalten hat, widmet sich weiterhin mit Feuereifer seinemursprünglichen französischen gastronomischen Flair.Chefkoch Christophe Pelé und das gesamte Team des Le Clarencefreuen sich, diese Exklusivität mit ihren abenteuerlustigen,fachmännischen und wunderbar schwelgerischen Kunden zu teilen. Dieschönste Belohnung für alle im Le Clarence besteht sowieso darin,unseren Gästen den Tag zu versüßen, während wir ebenso viel Freudewie sie daran haben, sie bei uns in dieser einzigartigen Umgebung zubedienen.