Guide Infrared spendet Infrarot-Fieber-Screeningsysteme im Wert von 144.000 Dollar an Japan

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - - Guide Infrared unterstützt Japan im Kampfgegen COVID-19 mit einer Spende von Infrarot-Fieber-ScreeningsystemenGuide Infrared, ein führender chinesischer Hersteller vonInfrarot-Wärmebildsystemen mit Sitz in Wuhan, China, hat GUIDEIR-Fieberwarnsysteme an Japan gespendet. Die automatischenInfrarot-Wärmebildsysteme mit KI-Algorithmus im Wert von über 1 Million RMB(etwa 144.000 US-Dollar) ermöglichen eine effiziente und präzise berührungsloseTemperaturkontrolle und warnen die Anwender, wenn Fieber festgestellt wird."Das soziale Engagement ist tief in der Unternehmens-DNA von Guide Infraredverwurzelt, und der Kampf gegen die neuartige Coronavirus-Epidemie ist zu einerglobalen Verantwortung geworden. Daher hat Guide Infrared beschlossen, sich demKampf gegen die weitere Verbreitung der Krankheit anzuschließen und die neuestenWärmebildsysteme zu spenden", erklärte Huang Sheng, CEO von Guide Sensmart. AlsTochtergesellschaft von Guide Infrared ist Guide Sensmart für das kommerzielleGeschäft der Infrarot-Wärmebildindustrie zuständig.Guide Infrared bewies ein schnelles Reaktionsvermögen, indem es die Materialienund Geräte zur Epidemieprävention zügig zusammenstellte und Ende Februar nachJapan lieferte, wo sie schon bald in Krankenhäusern und Stationen zurEpidemieprävention im ganzen Land eingesetzt werden.Guide Infrared, ein führendes Unternehmen auf dem chinesischen Markt fürInfrarot-Wärmebildsysteme, kann eine langjährige Erfolgsbilanz bei derUnterstützung von Epidemiepräventionen mit Lösungen zur Temperaturmessungvorweisen. So hat das Unternehmen schon vor dem Ausbruch von COVID-19 derGesellschaft bei der Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen zur Seite gestanden,wie bei der SARS-Pandemie 2003, der H1N1-Grippe-Pandemie 2009 und derEbola-Epidemie 2014.Zu den gespendeten Geräten gehören das automatische IR-Fieber-ScreeningsystemIR236 mit Infrarot-Wärmebildgebung. Dieser proprietäre Infrarotdetektor kanndazu beitragen, das Infektionsrisiko durch längeren, ungeschützten engen Kontaktmit einem Patienten zu verringern, indem er Fieberpatienten auf eine Entfernungvon 10 Metern schnell erkennt. Dank der Kombination von Big Data, künstlicherIntelligenz und Gesichtserkennung ist der IR236 benutzerfreundlich und liefertgenaue Ergebnisse. Die Lösung kann an stark frequentierten Orten wie Flughäfen,Bahnhöfen, Krankenhäusern, Banken, großen Fabriken, Schulen, Einkaufszentren undSupermärkten sowie in Wohnanlagen eingesetzt werden.Foto:https://mma.prnewswire.com/media/1120456/Guide_Infrared_medical_supplies.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1120457/GUIDE_IR.jpgPressekontakt:Lillian LeeInternationale Marketingmanagerin+86 13971458425enquiry@guide-infrared.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142066/4539795OTS: Guide InfraredOriginal-Content von: Guide Infrared, übermittelt durch news aktuell