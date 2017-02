Guian New Area veröffentlicht Entwurf für 2017 mit Schwerpunkt auf Big Data-Geschäft

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Guian New Area, ein neuesnationales Stadtgebiet in der Provinz Guizhou in Chinas Südwesten,hat 2016 große Fortschritte in aufstrebenden Industrien gemacht, wiez.B. Big Data, und somit eine solide Grundlage für eine weitereExpansion in 2017 und explosionsartiges Wachstum während der nächstenfünf Jahre gebildet.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/468407/Guian_New_Area_Supercomputer.jpgDie Anlageinvestitionen von Guian für 2017 werden voraussichtlichgegenüber dem Vorjahr um 21,9 Prozent auf 10,9 Milliarden USDsteigen, während tatsächliche Investitionen, die die New Areaanzieht, voraussichtlich um 11,1 Prozent auf über 3,34 Milliarden USDsteigen wird, was 30.000 Arbeitsplätze schafft.Es wird davon ausgegangen, dass das Big Data Geschäft auf über7,29 Milliarden USD wächst und darauf abzielt, 2,18 Milliarden USD anindustrieller Produktionsleistung sowie Umsatzerlösen zu erzielen.Big Data-ÖkosystemGuian wird die Infrastruktur der Informationsbranche verbessern,in dem es sich selbst dafür rüstet, zu einer Internetentwicklungszoneauf nationaler Ebene zu werden. Zusätzlich wird es den Aufbau einesDatenverarbeitungszentrums beschleunigen, in dem die strategischePartnerschaft zwischen der Zone und der Alibaba Group ausgenutztwird.Das Gebiet wird das neue Huawei Global Data Center eröffnen, diezweite Phase von Rechenzentrums-Projekten von Chinas drei führendenTelekommunikationsbetreibern starten, sich um den Abschluss derersten Phase des Tencent Data Center bemühen und darauf abzielen,mindestens zwei neue Rechenzentren einzuführen. Mit einer Kapazitätfür die Unterbringung von 300.000 Servern wird die New Area auch einnationales Supercomputing-Zentrum entwickeln, Pläne für einenintegrierten Industriepark ins Leben rufen und auf eineJahresproduktion von über 50 Millionen Mobiltelefonen abzielen.High-End-AusrüstungsfertigungDie Guian New Area zielt darauf ab, neue Durchbrüche inHigh-End-Ausrüstungsfertigung zu schaffen, um eine industrielleGesamtproduktion von 727 Millionen USD zu erreichen. Hinsichtlichkonkreter Projekte möchte die Guian New Area im Wesentlichen diePhase Eins des FDG New Energy Vehicle-Projekts 2017 mit einemgeschätzten jährlichen Produktionswert von 4,3 Milliarden USDabschließen sowie einen "Einhundert-Milliarden-Automobil"-Ökoparkeinrichten.GesundheitswesenDie Zone wird auch die Gesundheits- und Pharmabranche fördern, undzwar durch Pläne für eine beschleunigte Konstruktion des Tongji GuianHospital, der Fertigstellung von Phase Eins der Biotech IndustryTown, dem Start pharmazeutischer Logistikprojekte und einerbeschleunigten Einrichtung einer Industrieplattform.Die Guian New Area möchte über acht Pharmahersteller undmindestens fünf medizinische Forschungs- undDienstleistungsinstitutionen einführen und somit einen Branchenwertvon über 145,6 Millionen USD erreichen.Pilotzone für grüne FinanzenDie Guian New Area wird eine innovative Pilotzone für grüneFinanzen sowie den Green Finance Port (Phase I) einrichten und dieKonstruktion von Projekten, einschließlich der Southwestern FoodLogistics Town, Home Building Materials City und Jingang AutomobileCulture City of the Future, beschleunigen.Die Guian New Area wird tatkräftig mehrere Branchen entwickeln,einschließlich neue Energie, neue Materialien, zivil-militärischeIntegration und die High-End-Dienstleistungsbranche.Informationen zu Guian New AreaDie Guian New Area befindet sich in der Provinz Guizhou in ChinasSüdwesten und ist das achte nationale neue Gebiet in China.Pressekontakt:Ning Zou+86-851-8597 8891windyland@163.comOriginal-Content von: Guian New Area, übermittelt durch news aktuell