Guian New Area optimiert Huaxi-Projekt, Realisierung von lokalen Investitionen in Höhe von 4,65 Milliarden USD

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Guian New Area, eineWirtschaftszone auf nationaler Ebene in der Provinz Guizhou in ChinasSüdwesten, hat zur Förderung von lokaler Innovation undUnternehmertum das Huaxi University Town-Projekt gestartet, daslokale Investitionen in Höhe von 4,65 Milliarden USD realisiert hat.Die Huaxi University Town wird sich auf einer Fläche von insgesamt24,5 Quadratmeilen erstrecken. Neun Universitäten haben sich bereitsin der Stadt niedergelassen, die insgesamt das Zuhause von zwölfUniversitäten werden möchte. Die Anzahl des Lehrpersonals und derStudierenden beläuft sich bereits auf 150.000. Zusätzlich deckt daszentrale Beförderungsnetzwerk aktuell eine Fläche von 9,65Quadratmeilen ab und die Stadt verzeichnet bereits Investitionen inHöhe von 4,65 Milliarden USD.Im Rahmen eines Fünfjahresplans wird die Huaxi University Town einWachstumsmodell erkunden, das auf den Synergien zwischenInfrastruktur, Talentpools, Big Data und großen Ideen basiert. DerMotor der Huaxi University Town ist Innovation und insofern liegt derFokus auf der Einrichtung von F&E-Zentren, Laboren,wissenschaftlichen Instituten sowie Unternehmen im Bereich Big Dataund im Gesundheitswesen.Die Huaxi University Town wurde durch die Guian New Areaeingeführt, um frischen Talenten zu helfen, ihren Karriereweg zuebnen sowie die Förderung lokaler Kleinunternehmen und innovativerStart-ups durch volle Unterstützung zu beschleunigen. Die HuaxiUniversity Town möchte ein dynamisches Ökosystem um Universitäten,Unternehmen und die Regierung herum bilden, um Innovation undUnternehmertum zu stärken.Die Guian New Area erhielt im Mai 2016 die Zustimmung derRegierung für die Einrichtung eines Innovations- undUnternehmerparks, eine der ersten Zonen im Land mit Autorisierung.Der Innovations- und Unternehmerpark besteht aus zwei Gebäuden miteiner Baufläche von insgesamt etwa 430.556 Quadratfuß.Neun Vermittlungsdienstleister und sechs Big-Data-Unternehmen sindin Gebäude A eingezogen, das ein Geschäftsmuster der Integration vonBig Data mit Dienstleistungen, Kultur- und Kreativbranchen,Bildungswesen, Management und Analytik übernommen hat. In Gebäude Bbefindet sich auf der zweiten und dritten Etage der Sitz derInkubatoren der Universitätsstadt, die über 60 Start-ups angelockthaben, während die vierte und fünfte Etage fünf Unternehmenbeherbergen, die Big Data mit dem Gesundheitswesen integrieren.Im Rahmen des Huaxi-Projekts haben vielversprechende Start-upsPartnerschaften und Kooperationsabkommen mit der lokalen Regierungund Hochschulen abgeschlossen.ChinaDataPay.comDas Unternehmen ist bereits eine enge Partnerschaft mit Agentureneingegangen, einschließlich der Jiaotong University, PekingUniversity und der China Smart Healthcare Industry Federation, undhat ein über 300-köpfiges Team aufgebaut, um Daten-Preisgestaltung,Asset Management, Sicherheit und andere maßgeschneiderteDienstleistungen bereitzustellen.Guian Big Data Service Co.Die Geschäftsbereiche des Unternehmens umschließen Datenerfassung,Analytik, Mining und die Entwicklung von Datenprodukten. DasUnternehmen entwickelt aktuell ein Big Data-Projekt mit dem OberstenVolksgerichtshof von Guizhou. Zu den Hauptprodukten des Unternehmenszählen finanzielle Big Data-Plattformen, Anlageforschungsplattformenund das CBN-Finanzdatenterminal.Informationen über Guian New AreaDie Guian New Area, die achte New Area in China auf nationalerEbene, trägt drei wesentliche Verantwortungen: ein Hauptmotor für dasWirtschaftswachstum in Westchina zu sein, neue Wege bei der Eröffnungneuer Märkte zu beschreiten und den Standard für solide unddynamische Ökosystem-Zonen zu setzen.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/474352/GUIAN_NEW_AREA_Huaxi_Project.jpgPressekontakt:Ning Zou+86-851-8597-8891windyland@163.comOriginal-Content von: Guian New Area, übermittelt durch news aktuell