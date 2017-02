Die Guian New Area fördert die Branche für hochwertige Dienstleistungen mit bevorzugter Strategieunterstützung

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Im Rahmen seinerSchlüsselwachstumsstrategie arbeitet die Guian New Area, einenationale Wirtschaftszone in der südwestlichen chinesischen ProvinzGuizhou, 2017 mit dem Angebot von Anreize schaffenden Strategien zurBeschleunigung der Errichtung einer Innovationsplattform aktiv an derEntwicklung einer eingebetteten Hightech-Schlüsselindustrie.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/471342/First_CRH__CHina_Railway_High_Speed__Train_Enters_Guian.jpgTraditionelle Branchen, wie der Maschinenbau, die pharmazeutischeIndustrie und Hersteller elektrischer Ausrüstung werden von Guiansjüngster Wachstumsstrategie ebenso wie von den Bemühungenprofitieren, die Technologien dieser Branchen zu modernisieren undsie in der Wertschöpfungskette weiter oben anzusiedeln.HXT Semiconductor Technology Co ist eine Partnerschaft zwischender Regierung von Guizhou und dem Chip-Giganten Qualcomm aus den USA.HXT Semiconductor hat die Aufgabe, zuverlässige und steuerbareServerchips mit chinesischem geistigem Eigentum zu entwickeln undarbeitet an der Erfindung eines 10 nm ARM-Chips, der eine Lücke imHalbleitermarkt füllen soll.Zhongde Hiccom Precison Production ist ein Projekt für hochpräziseAusrüstung, fortschrittliche Technologien und weltweitkonkurrenzfähige Produkte. Nach seiner Fertigstellung wird dasProjekt über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 3.000Einheiten numerisch gesteuerter Anlagen verfügen und damit dieVerarbeitungskapazität von computerisierten, numerisch gesteuertenWerkzeugmaschinen in der Provinz Guizhou erhöhen.Das von der Guizhou Dekena Precision Equipment Manufacturing Coentwickelte S0020001-4 hochpräzise, voll automatische Prüfzentrum fürLuftventile ist das erste Prüfzentrum seiner Art, das von einemchinesischen Unternehmen entwickelt wurde. Mithilfe der Technologienvon Industrie 4.0 konnte Dekena die Prüfeffizienz um das 40-fachesteigern.Die Guian New Area verfügt über reichhaltige Kultur- undTourismusressourcen und beabsichtigt die "orientalische Schweiz" zuwerden, die Touristen erstaunlich idyllische Blicke auf eineharmonische Kombination von Dörfern und Städten mit Hügeln, Seen,Bäumen und Wiesen bietet.Mit der Inbetriebnahme der Hochgeschwindigkeitsbahnlinie Schanghai- Kunming erwartet man, dass das Tourismusgeschäft der Guian New Areasehr schnell wachsen wird. Sobald die Bahnstation fürHochgeschwindigkeitszüge in Guian im März 2018 eröffnet wird, werdenzahlreiche Attraktionen des Gebietes, darunter die Yunman LakeInternational Resorts, die Switzerland Town und der Wanmu CherryGarden die erste Wahl von Touristen an Wochenenden oder Feiertagensein."Die Guian New Area zielt darauf ab, bei Systeminnovationbahnbrechend zu sein und ein Modell für Städte und Provinzen imHinterland zu entwickeln, das die Schlüsselindustrie vorantreibt",sagte Yongzhi Chen, Vice Operation Minister of High-end ManufacturingPark.Seit der Einrichtung der Wirtschaftszone wurden Vereinbarungenüber 17 neue Pharmaprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von28,7 Milliarden CNY (4,17 Milliarden USD) unterzeichnet, von denenbereits 820 Millionen CNY (119 Millionen USD) geflossen sind.ZIELEDie Guian New Area wird 2017 hochwertige Dienstleistungs- undandere Brachen fördern, um damit den Weg für die weitere Expansion inkommenden Jahren zu ebnen. Dazu zählen drei Servicezentren - dieGuian Duty Free Zone, die Huaxi University Town und die Seven StarLake Technology Town - ebenso wie 10 Basen, die 2018 FeatureServices, wie virtuelle Realität (VR), Halbleiter und Pharmazeutikaanbieten werden.InformationenDie Guian New Area ist die achte nationale New Area in China mitdrei Hauptverantwortungen: Haupttreiber von Wirtschaftswachstum inWestchina, Pionier bei der wirtschaftlichen Öffnung und Benchmark fürsolide und dynamische Ökosystemzonen.Pressekontakt:Ning Zouwindyland@163.com+86 0851-8597 8891Original-Content von: Guian New Area, übermittelt durch news aktuell