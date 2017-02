Guian New Area begrüßt umweltfreundliche Technik mit milliardenschweren Projekten zu Elektrofahrzeugen

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Guian New Area, dieWirtschaftsregion in der südwestchinesischen Provinz Guizhou, begrüßtgrüne Technik vom schnellwachsenden Wirtschaftszweig der New EnergyVehicles (NEV) in ihrem Bestreben, die erste beispielhafte,umweltfreundliche Entwicklungsregion des Landes zu werden. Es wurdenmehrere NEV-Projekte in der Guian New Area ins Leben gerufen, so z.B. der FDG Electric Automobile Industrial Park und das Hyundai MotorBig Data Center.FDG Electric Automobile Industrial ParkDas Unternehmen FDG Electric Vehicles, das sich auf die Forschung& Entwicklung, Produktion und Verteilung von NEVs spezialisiert hat,erklärte sich einverstanden, 5 Milliarden Yuan in die erste Phaseeines NEV-Projekts zu investieren, das eine jährlicheProduktionskapazität von rund 150.000 Fahrzeugen erreichen könnte.FDG lässt wichtige Batterie-Technik und 210 Patente in dieMassenproduktion einfließen, die voraussichtlich gegen Ende 2018aufgenommen wird. Es wird davon ausgegangen, dass nach Abschluss desProjekts eine jährliche Fahrzeugproduktion im Wert von über 4,36Milliarden USD erzielt wird und sich ergänzende Unternehmen derWertschöpfungskette in der Wirtschaftsregion angesiedelt haben,woraus sich ein potentielles Ökosystem im Wert von hundertenMilliarden USD ergeben könnte.Hyundai Motor Big Data CenterHyundai Motor Co., der größte Automobilhersteller Koreas,unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der Guizhou-Regierungbezüglich ihres ersten ausländischen Big-Data-Zentrums in China, daszur Beschleunigung ihrer Entwicklung bei derConnected-Car-Technologie dienen soll. Im diesem neuenBig-Data-Zentrum sollen Daten von Connected Cars in Zusammenarbeitmit dem inländischen Big-Data-Zentrum von Hyundai Motor in derkoreanischen Stadt Uiwang analysiert werden, damit chinesische Nutzermaßgeschneiderte Dienste erhalten.Seit der Erkenntnis, dass gute Umweltbedingungen die Guian NewArea zu einer attraktiveren Investitionsgegend machen, setzt sich dieRegierung von Guian für "grüne" Gewerbeparks ein, die weniger Energieverbrauchen und schonender für die Umwelt sind.THE StudioTHE Studio, ein innovatives und umweltfreundliches Gebäude, wurdemit technischer Unterstützung von der britischen Building ResearchEstablishment in der Guian New Area erbaut.Das modelhafte Gebäude umfasst eine Fläche von 700 m² undkombiniert Funktionalität mit Ästhetik, indem es durch eineUmhüllungsoptimierung mit doppelten Fassaden hervorsticht. DieFassaden verbessern die Luftzirkulation und schützen das Gebäude imSommer vor Sonneneinstrahlung und im Winter vor Wind.Im Gebäude wurde zudem das Wind Tunnel System (WTS) und BiomassBoiler Heating System (BBHS) eingebaut. Das WTS sorgt für frischeLuft und verbessert die Temperatur im Gebäude, während das BBHS dieKohlendioxidemissionen der Heizungen auf ein Minimum reduziert.Sponge CityGuian New Area möchte eine beispielhafte Vorreiterrolle für Chinassogenannte "Schwammstädte" spielen. Es wurden bereits moderne Wasser-und Abwassersysteme eingeführt, die sich durch die natürlicheGewinnung, Durchdringung und Filtrierung von Regenwasser undTrennungstechniken auszeichnen, über die Abwasser verlustfreiaufbereitet werden können.Des Weiteren werden Gewerbeparks mit Rücksicht auf die Erhaltungder regionalen Kultur und Besonderheiten entwickelt. So wurdenbeispielsweise einheimische Pflanzen für Grünflächen verwendet undEnergiesparmaßnahmen in Form von emissionsarmen Technologien undStrategien ergriffen.Über Guian New AreaGuian New Area befindet sich in China in der südwestlichen ProvinzGuizhou und reicht von der Stadt Guiyang bis zur Stadt Anshun. DieseWirtschaftsregion zählt zu den fünf neuen Regionen, die im Rahmen desWestern Development Programs von China entstanden, und es ist dieachte neue Region in China auf nationaler Ebene.Pressekontakt:Ning Zou+86- 0851-8597 8891windyland@163.comOriginal-Content von: Guian New Area, übermittelt durch news aktuell