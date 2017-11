Berlin (ots) - Am 9. November wurden auf der "Night of CulturalBrands" vor 500 Gästen aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Medien imWintergarten Berlin die diesjährigen Preisträger des EuropäischenKulturmarken-Awards mit der AURICA geehrt. Das Guggenheim MuseumBilbao wurde zur "Europäischen Kulturmarke des Jahres 2017" gewählt.In weiteren Kategorien wurden der Kulturzug Berlin-Wrozlaw//Breslau,die Würth-Gruppe, Tourismus NRW e.V. mit dem Projekt #urbanana, dieDaetz-Stiftung und das Kulturamt Stuttgart geehrt. Frances Morris,Direktorin der Tate Modern London wurde als "EuropäischeKulturmanagerin des Jahres 2017" ausgezeichnet. Dr. GereonSievernich, Direktor des Martin Gropius Baus in Berlin erhielt eineAURICA für sein bisheriges Lebenswerk. www.kulturmarken.deDie Jurybegründung: Das Guggenheim Museum Bilbao hat vor allem diesowohl kulturelle als auch wirtschaftliche Bedeutung für die Regiongeprägt. Es sei dem Guggenheim Museum Bilbao mit seiner einmaligenArchitektur gelungen, das Stadtbild und die Stadtkultur nachhaltig zuprägen. Der "Bilbao-Effekt" zieht inzwischen jährlich über eineMillion Besucher aus der ganzen Welt in das Kunstmuseum für ModerneKunst. Laut Jury sei dem hochkarätigen Museum so auch eine führendePositionierung als Kulturmarke auf dem europäischen Markt gelungen.Insgesamt wurden in diesem Jahr 104 Wettbewerbsbeiträge in siebenKategorien eingereicht. Die 38-köpfige Expertenjury aus Wirtschaft,Politik, Kultur und Medien hat am Abend unter dem Vorsitz von Prof.Dr. Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschafte.V., sieben weitere Preisträger geehrt:- Den Preis "Europäische Kulturmanagerin des Jahres 2017" erhieltFrances Morris, Direktorin der Tate Modern London.- Dr. Gereon Sievernich, Direktor des Martin Gropius Baus inBerlin, wurde mit einem Sonderpreis für sein bisherigesLebenswerk geehrt.- Der Kulturzug Berlin-Wrozlaw//Breslau der Deutsch-PolnischenGesellschaft e.V. wurde zur "Europäischen Trendmarke des Jahres2017" gewählt.- Für den zum zweiten Mal vergebenen "Preis für Stadtkultur 2017"konnte sich das Kulturamt der Stadt Stuttgart mit dem ProjektZukunftslabor Kultur durchsetzen.- Mit der Auszeichnung "Europäischer Kulturinvestor des Jahres2017" wurde die Würth-Gruppe für ihr kulturelles Engagement inEuropa geehrt.- Den Titel "Europäische Kulturtourismusregion des Jahres 2017"erhielt Tourismus NRW e.V. mit dem Projekt #urbanana.- Die Angebote der Daetz-Stiftung mit Sitz in Liechtenstein,Sachsen, würdigte die Jury als "Europäisches Bildungsprogrammdes Jahres 2017".Die Preisträger wurden mit der AURICA geehrt, einer 23 Zentimeterhohen, gewachsten Bronzestatue. AURICA, ein rumänischer Mädchenname,der die Goldene meint, trägt alles in sich, was so begehrenswert ist:Aura, Aurum und Heureka. Die Skulptur steht darüber hinaus für dieExzellenz, Attraktivität und Vielfalt des europäischen Kulturmarktesund versinnbildlicht die wertvolle Vermittlungsarbeit dereuropäischen Kulturanbieter und das herausragende Engagementeuropäischer Kulturförderer. Der Kulturmarken-Award wird von 43Partnern aus der Wirtschaft finanziert. Hauptförderer in diesem Jahrist die Sparkassen-Finanzgruppe, als Premiumpartnern fördern DerTagesspiegel, das arte Magazin, die Deutsche Welle, HORIZONT,BayerKultur und Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie.Preisstifter der AURICAs ist die Securitas AB.Pressekontakt:Hans-Conrad Walter, Geschäftsführender Gesellschafter der CausalesGmbH, Bötzowstr. 25, 10407 Berlin; Tel.: 0049- (0) 30 53 214 391;Mobil: +49 (0) 152-542 165 17; walter@causales.de, DiesePressemeldung und Pressefotos sind auch unterwww.kulturmarken.de/presse abrufbar.Original-Content von: Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring mbH, übermittelt durch news aktuell