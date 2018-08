Gütertransporteure fordern schnellere Streckenräumungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Bahnbranche ist zerstritten in der Frage, wie schnell das Schienennetz nach Unwettern repariert sein sollte. Güterverkehrsunternehmen wollen als Ziel festlegen, dass alle "witterungsbedingt gesperrten Strecken nach spätestens 24 Stunden" wieder befahren werden können. Das fordert der Güterverkehrsverband Netzwerk Europäischer Eisenbahnen in einem Brief an die Infrastruktursparte der Bahn, DB Netz, schreibt der "Spiegel".

Wirtschaftliche Schäden, aber auch "ein weiterer Imageverlust des Systems Schiene" müssten vermieden werden. Die Deutsche Bahn verteidigt ihre eigenen Ziele: Diese fordern, dass lediglich Hauptstrecken und wichtige Knotenpunkte innerhalb von 24 Stunden freizumachen sind. 2017 hatten die Herbststürme Xavier und Herwart jeweils tagelang den Bahnverkehr lahmgelegt, Millionen Reisende waren betroffen. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unwetter Nadine für zahlreiche Streckensperrungen gesorgt. Da Personen- und Güterzüge vielerorts auf denselben Gleisen fahren, würden auch Fahrgäste von schnelleren Reparaturen profitieren.

