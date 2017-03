Güterbeförderung der Binnenschifffahrt stagniert 2016 / KORREKTUREN im 1. Absatz

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 blieb die Güterbeförderung derBinnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. NachAngaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden wie 2015insgesamt 221,3 Millionen Tonnen Güter auf deutschenBinnenwasserstraßen transportiert.Mit Ausnahme des Durchgangsverkehrs entwickelten sich 2016 alleVerkehrsrelationen leicht positiv. Am stärksten war der Anstieg mit +1,1 % beim Verkehr innerhalb Deutschlands. Es folgen mit + 0,7 % derVersand ins Ausland und mit + 0,1 % der Empfang aus ausländischenHäfen. Stark rückläufig war der Durchgangsverkehr (- 7,0 %), derüberdurchschnittlich von den Wasserverhältnissen auf dem Rheinabhängig ist. 2016 war die Schifffahrt auf dem Rhein oftmals durchNiedrigwasserstände stark beeinträchtigt, die für den Transitverkehrin mehreren Monaten zu zweistelligen Einbrüchen führten.Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt nahm 2016 gegenüberdem Vorjahr um 2,5 % auf 2,5 Millionen TEU(Twenty-foot-Equivalent-Unit) zu. Er stieg damit erneut stärker alsder Binnenschiffsverkehr insgesamt.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Mario Sainisch, Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 97,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 36 02E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell