Güterbeförderung der Binnenschifffahrt 2017 um 0,6 % gestiegen

Im Jahr 2017 stieg die Güterbeförderung derBinnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,6 % an. NachAngaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden insgesamt222,7 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßentransportiert.Mit einem Minus von 1,1 % hat sich einzig der Empfang aus demAusland negativ gegenüber 2016 entwickelt. Der Versand zu Häfen imAusland stieg hingegen um 4,1 % an, der Durchgangsverkehr hat um 1,7% zugenommen. Der Verkehr innerhalb Deutschlands hat sich mit einemAnstieg um 0,4 % nur leicht verändert.Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt nahm 2017 gegenüberdem Vorjahr um 5,3 % auf 2,6 Millionen TEU(Twenty-foot-Equivalent-Unit) zu. Er stieg damit zum achten Mal inFolge gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.