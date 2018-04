Güterbeförderung der Binnenschifffahrt 2017 gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2017 ist die Güterbeförderung der Binnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,6 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 222,7 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Mit einem Minus von 1,1 Prozent hat sich einzig der Empfang aus dem Ausland negativ gegenüber 2016 entwickelt.

Der Versand zu Häfen im Ausland stieg hingegen um 4,1 Prozent an, der Durchgangsverkehr hat um 1,7 Prozent zugenommen. Der Verkehr innerhalb Deutschlands hat sich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent nur leicht verändert. Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt nahm 2017 gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent auf 2,6 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit) zu. Er stieg damit zum achten Mal in Folge gegenüber dem Vorjahreszeitraum an.

