Guess ?: Das macht sprachlos!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Guess ? per 03.12.2018 bei 23,57 USD. Guess ? zählt zu "Bekleidung Einzelhandel".

Wie Guess ? derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Guess ? als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Guess ? vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20,6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -12,6 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 23,57 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Guess ? hat mit einer Dividendenrendite von 3,78 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,64%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Retail - Discretionary"-Branche beträgt +0,14. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Guess ?-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Guess ? mit einer Rendite von 51,92 Prozent mehr als 34 Prozent darüber. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,43 Prozent. Auch hier liegt Guess ? mit 34,49 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.