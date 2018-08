Guess ?: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Für die Aktie Guess ? stehen per 24.08.2018 23,39 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Guess ? zählt zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Unsere Analysten haben Guess ? nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Guess ? liegt bei 19,07, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Guess ? bewegt sich bei 48,24. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Guess ?-Aktie ein Durchschnitt von 19,84 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,39 USD (+17,89 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (22,45 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,19 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Guess ?-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Guess ? erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Guess ? ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Retail - Discretionary) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,23 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,57 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.