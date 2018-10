Guess ?: So könnte es weitergehen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Guess ? unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Einzelhandel". Die Guess ?-Aktie notierte am 29.10.2018 mit 21,21 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Guess ? haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Guess ? weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,17 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Retail - Discretionary") von 3,63 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,53 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Guess ? als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Guess ? vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20,6 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -2,88 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 21,21 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Guess ? gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,93 insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Retail - Discretionary", der 41,21 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".