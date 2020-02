Guess?: Was jetzt?

Für die Aktie Guess? stehen per 11.02.2020, 13:32 Uhr 21.69 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Guess? zählt zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Guess? entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,52 liegt Guess? unter dem Branchendurchschnitt (44 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 36,89 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Guess? führt bei einem Niveau von 49,78 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,46 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Guess? aktuell 2,01. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel". Guess? bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.