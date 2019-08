Guess?: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Per 26.08.2019, 03:52 Uhr wird für die Aktie Guess? am Heimatmarkt New York der Kurs von 14.43 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Einzelhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Guess? einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Guess? jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,1 % ist Guess? im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,86 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,76 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,5 ist die Aktie von Guess? auf Basis der heutigen Notierungen 69 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (37,58) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Guess?-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Guess? vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (26,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 83,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,43 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Guess? eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.