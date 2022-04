Guess-Aktie: Recycling-Programm!

Pro Nachhaltigkeit Guess Inc (NYSE:GES) hat sein in-store customer recycling program in partnership with social enterprise Homeboy Recycling gestartet. Durch diese Partnerschaft mit GUESS startet Homeboy Recycling eine neue Kategorie von Dienstleistungen im Textil- und Bekleidungssektor. Das Guess-Recyclingprogramm steht den Kunden in allen Guess-, Guess Factory-, Accessoires- und Marciano-Stores in den USA zur Verfügung. Kunden können mehr als fünf Kleidungsstücke einer beliebigen Marke in einer GUESS-Filiale… Hier weiterlesen