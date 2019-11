Günther sieht CDU geschlossen hinter Kramp-Karrenbauer

KIEL (dts Nachrichtenagentur) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sieht die CDU nach dem Bundesparteitag in Leipzig geschlossen hinter Annegret Kramp-Karrenbauer. Die "Vertrauensfrage", welche die Parteivorsitzende vor den Delegierten in Leipzig gestellt hatte, sei "gar nicht nötig gewesen", sagte der Ministerpräsident am Montag im Deutschlandfunk. Günther sprach von einer "wirklichen Geschlossenheit" und "großer Unterstützung" und wies damit den Vorwurf einer inszenierten Einigkeit zurück.

Kramp-Karrenbauer habe nun die echte Chance, Themen zu besetzen, "um eine Perspektive über 2021 hinaus zu bieten". Auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel fand Günther lobende Worte. Es sei "vollkommen klar, dass sie ihren Job als Kanzlerin bis zum Ende der Wahlperiode hundertprozentig erfüllen wird". Um ihrer Nachfolgerin als CDU-Parteivorsitzende eine entsprechende Bühne zu bieten, habe "sie sich in den vergangenen Monaten fast ein Stückchen zu sehr zurückgehalten". Ob Kramp-Karrenbauer aber auch bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidatin für die CDU antreten wird, dazu wollte der Ministerpräsident sich nicht äußern.

