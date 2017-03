Berlin (ots) - Die Pläne des Berliner Senats für mehr Tempo30-Zonen in der Stadt werden konkreter.Laut Verkehrsverwaltung ist im kommenden Monat mit erstenErgebnissen zu rechnen. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos)sagte am Mittwoch im rbb-Inforadio, zur Zeit würden Gebiete mitbesonders schlechter Luftqualität geprüft. Dazu zählten die LeipzigerStraße, die Frankfurter Allee, die Karl-Marx-Allee und dieSilbersteinstraße. Günther hofft, mit mehr Tempo 30-Zonen dieBelastung mit Stickoxiden zu senken.Wörtlich sagte sie: "Wir sind in Berlin mit den Stickoxidwerten,die wir haben, in einer sehr prekären Lage. An sehr vielenHauptstraßen sind die Grenzwerte deutlich überschritten, manchmaldoppelt so hoch. Das heißt, wir gefährden die Gesundheit von 20.000bis 25.000 Menschen hier in Berlin. Das ist kein Zustand, den man solassen kann (...). Wir sind Getriebene, (...) und da ist Tempo 30eine Maßnahme, die wir machen können, und die werden wir jetztbeherzt angehen."Von einer früheren Überlegung, besonders umweltschädliche Autosfinanziell zu belasten, rückte Günther vorerst wieder ab: "So wasgibt es in anderen Regionen. Augenblicklich ist es nicht angedacht."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell