Günther lobt Klimakompromiss von Bund und Ländern

Osnabrück (ots) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident: Einnahmen werden "einszu eins" an Bürger zurückgegebenOsnabrück. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat denKompromiss zum Klimaschutzpaket der Großen Koalition gelobt. Die Einigungzwischen Bund und Ländern sei "ein vernünftiger Einstieg in eine moderneKlimapolitik", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der CDU-Politiker hobbesonders hervor, dass die Einnahmen aus der nun beschlossenen Erhöhung desCO2-Einstiegspreises von 10 auf 25 Euro pro Tonne "eins zu eins" an die Bürgerzurückgegeben würden.Besonders wichtig für sein Bundesland Schleswig-Holstein sei die geplanteSenkung der Umlage für erneuerbare Energien, sagte Günther: "So wirderneuerbarer Strom günstiger und damit wettbewerbsfähiger." Dies erhöhe dieEinsatzmöglichkeiten im Wärme- und Verkehrsbereich.Günther war im November einer der ersten Ministerpräsidenten, dieNachbesserungen am Klimapaket gefordert hatten.