KIEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das Coronavirus führt auch Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht ein.



Dies kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag an. Das Kabinett werde am Mittwoch beschließen, das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln vom 29. April an zur Pflicht zu machen./wsz/DP/jha