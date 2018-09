Günther erklärt Brinkhaus-Wahl mit Unzufriedenheit in der Union

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Für den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) spiegelt die Wahl von Ralf Brinkhaus (CDU) "eine gewisse Unzufriedenheit, insbesondere mit den vergangenen Wochen". Das Wahlergebnis, sagte Günther der "Welt" (Mittwochsausgabe), sei "sicher eine Überraschung". Die Wahl von Brinkhaus zeige aber deutlich, "dass die Fraktion auf Erneuerung setzen" wolle.

"Wir haben ein ganzes Jahr erlebt, in dem vieles nicht nachvollziehbar war, und ich kann nur hoffen, dass man sich jetzt auch in Berlin endlich wieder auf wichtige Sachfragen konzentriert." Er selbst gehe davon aus, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und der neue Fraktionsvorsitzende gut zusammenarbeiten. "Das kann in dieser Konstellation funktionieren", so Günther.

Foto: über dts Nachrichtenagentur