Günther: Weihnachten im kleinen Kreis feiern

KIEL (dpa-AFX) - Weihnachtsfeiern im kleinen Kreis bis zehn Personen werden aus Sicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther auch unter Corona-Bedingungen möglich sein.



"Wir wollen definitiv ein Regelwerk zu Weihnachten haben, das Begegnungen ermöglicht, auf die sich viele freuen - im engen Kreis der Familie oder auch mit Freunden", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Große Feste mit 30 Personen sehe ich nicht und hielte ich auch nicht für verantwortbar." Er glaube, dies sei auch jedem klar.

Am Mittwoch werden die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Treffen in der schon jetzt festgelegten Größenordnung sollten definitiv denkbar sein, sagte Günther. "Und wenn zu Weihnachten eine elfte Person da wäre, wird das keiner kontrollieren."

Gerade im öffentlichen Raum werde das Land schon darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, sagte Günther. "Aber wir sagen auch klar, dass es nicht Aufgabe von Ordnungsbehörden ist, in Schleswig-Holstein in Wohnungen zu kontrollieren, ob dort zehn oder zwölf Personen sitzen." Er habe schon den Eindruck, dass die Spielregeln in Schleswig-Holstein sehr breit akzeptiert werden, sagte Günther. "Wenn wir anfangen, den Leuten nicht mehr zu vertrauen und meinen, alles kontrollieren zu müssen, wird die Pandemie-Bekämpfung dadurch nicht besser."/wsz/DP/eas