Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA (Heft 48/2019, ab heute im Handel)plaudert Günther Klum, 74, aus dem Nähkästchen. Über die früheren Beziehungenseiner Tochter Heidi, 46, zu Kunsthändler Vito Schnabel, 33, und SportmanagerFlavio Briatore, 69, sagt er: "Wir waren mal mit Vito in St. Moritz, als er dieGalerie übernommen hat. Nach der Eröffnung gab es eine tolle Party. Nur gutbetuchte Leute. Unter Bentley lief nix. Und als wir mal auf Sardinien im Hotel'Cala di Volpe' waren, saßen wir da mit Flavio. Elton John kam um die Ecke. DerFlavio ist ein angenehmer Mensch. Der hat zwei Flugzeuge. Da sieht man mal, wiearm man selbst ist." Außerdem soll es einst den geheimen Plan gegeben haben,dass Udo Jürgens und Heidi Klum ein Duett aufnehmen. "Udo Jürgens war für michder Größte. Er und Heidi wollten ein Lied machen. Die waren schon im Studio.Aber am Ende hat's nicht geklappt." Zu aktuellen Spekulationen, er und Heidihätten sich überworfen, stellte er klar: "Es gibt kein Zerwürfnis."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.