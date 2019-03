Günther Jauch und Dschungelkönigin Evelyn Burdecki treten im stern TV-Börsenduell gegeneinander an

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Ein Börsen-Praktikum an der Wall Street in New York -für Dschungelkönigin Evelyn Burdecki ist damit ein Traum in Erfüllunggegangen. Schon im Dschungelcamp hatte die 30-Jährige immer wiederbetont, wie gern sie in die Finanzwelt eintauchen würde, und stern TVhat es möglich gemacht: Vier Tage Aktien-Intensivkurs mitten inManhattan mit exklusiven Einblicken und Treffen mit den bestenBörsen-Experten, darunter Wall-Street-Legende Peter Tuchman.Doch wie viel hat Evelyn im Börsen-Bootcamp wirklich gelernt?stern TV macht den Härtetest und lässt Evelyn Burdecki im Börsenduellgegen niemand Geringeren als Alleskönner Günther Jauch antreten. DieRegeln sind einfach: Der TV-Moderator und die Dschungelkönigin habenjeweils 50.000 Dollar zur Verfügung, die sie beliebig investierenkönnen. "Im Dschungel hätte ich mich geschlagen gegeben, aber ichglaube: An der Börse kenne ich mich besser aus", sagt Günther Jauch.Wer macht mit seinem Muster-Depot am Ende mehr Gewinn - oder musssogar einen Verlust verkraften? Die ganze Geschichte: Mittwoch, 27.März 2019, live bei stern TV (22.15 Uhr/RTL).Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell