Köln (ots) - Wie schlau ist Günther Jauch wirklich? Bin ich genauso klug? Odersogar klüger? Deutschlands großer Live-Test "Bin ich schlauer als GüntherJauch?" am Freitag, 15. November 2019, 20:15 Uhr, gibt die Antwort. JederZuschauer kann sich von zuhause aus direkt mit Günther Jauch, seinenPromi-Powerfrauen Sonja Zietlow, Ilka Bessin und Alice Schwarzer sowie dem Restder Nation messen. Dabei ist Günther Jauch sowohl Objekt der Betrachtung alsauch Moderator und wir schauen erstmals in sein Gehirn! Im Interview sprichtGünther Jauch über die neue RTL-Live-Show und teilt die Behauptung von Sokrates"Ich weiß, dass ich nichts weiß." Interview Günther Jauch:Für Ihre neue Show dürfen die Zuschauer in Ihr Gehirn schauen: Wie geht das? GJ:"Man hat in den letzten Winkel meines Gehirns reingeschaut und beobachtet, wiees reagiert, wenn es unter Druck und Stress gesetzt wird. Wenn es z.B. bestimmteDinge wissen soll und wie es reagiert, wenn es etwas nicht weiß. Dazu wurde meinGehirn am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main vonNeurowissenschaftlern unter die Lupe genommen, mithilfe modernsterMEG-Technologie (Magnetoenzephalographie). Das ist ein Untersuchungsverfahrenzur Darstellung der Magnetfelder, die durch die Aktivität des Gehirnsentstehen."Ist es nicht ein komisches Gefühl, dass Millionen Menschen in Ihren Kopf schauenwerden? GJ: "Ja, denn vorher hat auch noch nie jemand reingeschaut. Die kleinsteSorge ist, ob da überhaupt was festgestellt werden kann. Also wieviel Hirn istda überhaupt noch? Oder befindet sich da doch eher ein größerer Hohlraum?Entscheidender ist: Man könnte auf solchen Bildern auch sehen, ob da irgendetwasnicht in Ordnung ist. Aber der Befund war absolut unauffällig."Was weiß man denn über das Hirn im Allgemeinen? GJ: "Die Menschen, die seitJahren am Gehirn forschen, geben offen zu, dass es eigentlich erschreckend wenigist. Dieses komplexe Organ verbraucht übrigens die meiste Energie in unseremKörper. Fazit: Die Forscher wissen, dass sie noch Jahrzehnte vor sich haben, umdieses wunderbaren Organ besser zu verstehen."Worüber dürfen sich die Zuschauer noch freuen und wie läuft der große Live-Testab? GJ: "Möglicherweise bin ich weniger schlau als der Rest der Welt. Ich weißes nicht, obwohl ich den entsprechenden Test schon gemacht habe. Die Ergebnissesind unter Verschluss und ich weiß auch nicht, wie Tausend repräsentativausgewählte Menschen, die den Test ebenfalls schon gemacht haben, abgeschnittenhaben. In der Live-Show werde ich dann sehen, wie ich gegen Sonja Zietlow, IlkaBessin und Alice Schwarzer abschneide und am Ende wird es auch für mich einesehr interessante Erfahrung sein: Kann ich mehr als der Durchschnittsdeutsche?Gefühlsmäßig bin ich da übrigens eher skeptisch."Und ganz Deutschland kann sich auch live testen? GJ: "Ja, alle Zuschauer zuHause können live mitmachen. Das heißt, man kann sich vergleichen, schneide ichz.B. besser ab als Sonja Zietlow oder Alice Schwarzer? Man erfährt, ob man michweit hinter sich lässt. Jeder kann sich einordnen. Bin ich schwächer odervielleicht stärker? Das hat es in der Form im Fernsehen noch nie gegeben."Was brauchen die Zuschauer zu Hause für den Live-Test? GJ: "Es reichen ein Stiftund ein Blatt Papier. Ansonsten muss man nur der Sendung aufmerksam folgen. DerRest ist selbsterklärend. Man gerät bei vielen Fragen allerdings unter einengewissen Zeitdruck, denn die Bedingungen sind genormt und für alle gleich."Kann man sich auf den Live-Test vorbereiten? GJ: "Nein, man kann sich nichtvorbereiten. Es sind z.B. Fragen, die die Logik betreffen. Man muss Bildererkennen und sich orientieren. Aber es sind auch Fragen nach sozialerIntelligenz, nach ganz normalem menschlichen Empfinden. Man muss z.B. einebestimmte Mimik deuten. Oder einem speziellen Verhalten wiederum ein Gesichtzuordnen. Alles sind sehr interessante Fragen, bei denen niemand Angst habenmuss, dass er oder sie Geographiekenntnisse oder chemischen Formeln auswendiggelernt haben muss. Ein solches klassisches Wissen ist bei dem Test nichtgefragt."Viele Zuschauer halten Sie für einen der schlausten Menschen in Deutschland. Wieschlau finden Sie sich denn selber? GJ: "Das ist natürlich ein großesMissverständnis. Die Leute bewerten die Schlauheit nach der Fähigkeit Fragen zubeantworten, die ich doch nur stelle und noch nicht einmal selber entwickelthabe. Trotzdem interessieren mich die Themen Wissen, Bildung, Schule und was undwie man am besten lernt. Oder was nützliches oder unnützes Wissen ist. Dochdaraus zu schließen, dass ich schlauer bin als der Rest der Welt wäre für meineBegriffe ein ziemlich gigantischer Irrtum."Habe Sie Angst sich zu blamieren? GJ: "Ich habe kein Problem zuzugeben, wenn ichirgendetwas nicht kann. Das ist völlig normal. Wir Menschen können viel mehrDinge nicht, als dass wir irgendwelche speziellen Fähigkeiten haben. Das istauch gut so, dafür haben wir eine arbeitsteilige Gesellschaft. Schon Sokratesgab zu: "Ich weiß, dass ich nichts weiß." Es spricht einiges dafür, dass ich amFreitagabend beweise, dass die Mehrheit der Deutschen bei einem solchen Testviel besser abschneidet als ich. Dann wäre wenigstens das Klischee vom"schlauesten Deutschen" vom Tisch."