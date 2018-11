Günther: CDU muss am bisherigen Kurs festhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die CDU aufgefordert, nach dem Rücktritt von Parteichefin Angela Merkel am bisherigen Kurs festzuhalten.



"Der Kurs der Vergangenheit war richtig - in der Mitte orientiert", sagte er am Sonntag vor Beginn einer Vorstandsklausur seiner Partei in Berlin. Danach hätten sich die Kandidaten zu richten.

Allerdings wolle er mit dieser Aufforderung keine Bewertung der drei Kandidaten vornehmen. Günther sagte weiter, Regionalkonferenzen seien ein Instrument, um möglichst vielen Menschen die Kandidaten näher zu bringen.

Er werde sich zu gegebener Zeit für einen Kandidaten aussprechen. Allerdings seien die Delegierten seines Landesverbandes in ihrer Entscheidung frei, machte Günther deutlich. Es werde also keine einheitliche Empfehlung für seinen Landesverband geben.

In der CDU-Spitze begannen am Nachmittag die Beratungen über das innerparteiliche Verfahren bis zur Wahl eines Nachfolgers von Parteichefin Merkel. Zunächst kamen die Vorsitzenden der CDU-Bundesvereinigungen in der Parteizentrale zusammen, danach das Präsidium.

Dabei stand auch die Vorbereitung der Sachberatungen auf dem Wahlparteitag Anfang Dezember in Hamburg auf dem Programm. Neben drei öffentlich unbekannten Parteimitgliedern haben Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz ihre Kandidaturen angekündigt./rm/bk/DP/edh