Günter Althaus zur Protestaktion in Frankfurt: Stationärer Einzelhandel muss gesichert werden (FOTO)

Mainhausen (ots) -Geschäfte sollten Stärken ausspielen und mit Digitalisierung undMulti-Channel Kauferlebnis erhöhen / Verbesserung derStandortqualität auch GemeinschaftsaufgabeDie vor Kurzem veranstaltete Protestaktion derInteressengemeinschaft Untere Berger Straße im Frankfurter Nordendweist auf ein Problem hin: den Rückgang der Besucher- undUmsatzzahlen. Die Schaufenster von rund 30 Läden der beliebten BergerStraße wurden dazu mit Packpapier verhüllt, als stünden die Lädenleer. Hintergrund ist, dass einzelne Läden sich von der Schließungbedroht sehen. "Für die Sicherung des stationären Einzelhandelskönnen Einzelhandel und Städte aber sehr viel tun", so GünterAlthaus, Präsident des Mittelstandsverbunds - ZentralverbandGewerblicher Verbundgruppen (ZGV), Vorstandsvorsitzender der ANWRGROUP und Präsident des Deutschen Genossenschafts- undRaiffeisenverbands e.V. (DGRV). "Zum einen sollten Geschäfte ihrAlleinstellungsmerkmal ausspielen und ihre Attraktivität durchdigitale Vernetzungsangebote erhöhen. Und zum anderen gehören dazuaber auch das Sichern der Standortqualität durch Politik undWirtschaftsförderung."Mehr als jeder zweite Deutsche kauft mittlerweile online: schnelleVerfügbarkeit, nicht in die Innenstadt fahren zu müssen und dieProdukte bequem vor die Haustür geliefert zu bekommen, sind nureinige Vorteile. Dies bekommt der stationäre Einzelhandel zu spüren,wenn - wie in der beliebten Einkaufsstraße "Berger Straße" inFrankfurt - die Besucherzahlen und damit die Umsätze zurückgehen.Etwas für die Standortsicherung tun können die Einzelhändler selbst,indem sie ihre Vorteile nutzen, die der Onlinehandel nicht bietet:Kauferlebnisse schaffen wie auch persönliche Beratung und Produktezum Fühlen, Riechen, Schmecken anbieten", so Althaus.Digitale Vernetzung stärkt StandortvorteilWer dann noch die Vernetzung mit Onlineangeboten schaffe, habedeutliche bessere Karten, so Althaus weiter. Es gibt verschiedeneMöglichkeiten, die es Geschäften einfach ermöglichen, ein "digitalesSchaufenster" zu eröffnen - über Social-Media-Kanäle oder auchOnlineportale, wie beispielsweise Schuhe.de und Atalanda.de. "DiesePortale ermöglichen das online Suchen von Produkten mit demÜberprüfen der Verfügbarkeit in lokalen Geschäften. Sprich, ich kannals Käufer schauen, ob und wo mein Produkt in der Umgebung verfügbarist, und in das Geschäft gehen. Dabei weiß ich, dass sich der Wegdorthin lohnt", erklärt Althaus. Einzelhändler profitieren vonvorhandenen Strukturen und einer einfachen Integration ihrer Produkteauf der Website. Das adressiert die Bedürfnisse der Generation Googleund kombiniert schnelle Verfügbarkeit mit den Stärken desEinzelhandels. "Einzelhändler können so auch online Anreize schaffen,dass potenzielle Käufer in die Geschäfte kommen. Sich individuellberaten zu lassen und das Kaufen als Erlebnis zu haben, sindunschlagbare Vorteile."Kunden wollen zudem individuell angesprochen werden. Über seineStammkunden wusste der erfolgreiche Einzelhändler früher alles -Kundenkarten ermöglichen heute diesen Wissensvorsprung", weißAlthaus. Wer Informationen über Vorlieben und Wünsche habe, könne dieKäufer individuell beraten, Empfehlungen geben und so mit demE-Commerce mithalten. Dabei spiele die gesamte Customer-Journey eineRolle - also Informationen dazu, wo der Kunde Bewertungen liest, sichberaten lässt und dann tatsächlich kauft. Und das funktionieredigital einfacher, schneller und nachhaltiger, so Althaus weiter.Standortqualität sichern auch eine GemeinschaftsaufgabeWie viele Menschen einen Bummel durch die Einkaufsstraßen und überdie (Markt-)Plätze machen, hinge von der Attraktivität dieserErlebnisorte ab. Denn auch horrende Parkgebühren und schlechteOrientierungsmöglichkeiten schrecken Kunden ab. "Innenstädte sindimmer auch Spiegel der Wirtschaftsförderung einer Stadt", so Althaus.Wird eine gestaltende, zukunftsweisende Wirtschaftsförderungbetrieben und ein attraktiver Mix beispielsweise aus Einzelhandel undGastronomie geschaffen, blühen und gedeihen Innenstädte. "Innenstädtesind Erlebnisflächen, den Erlebnisflächen der digitalen Marktplätzehaushoch überlegen: Riechen, Schmecken, Fühlen - nichts davon ist imInternet möglich."Aber auch Gelegenheiten zu schaffen, sei wichtig. So wird inFrankfurt beispielsweise die Chance von verkaufsoffenen Sonntagenungenutzt gelassen - 2018 finden keine statt. "Sie besitzen für denVerbraucher aber Eventcharakter und bescheren dem Einzelhandelzugleich gute Besucherzahlen. Auch wenn die Umsätze nicht immer diestärksten sind, bindet das Erlebnis die Verbraucher an die Läden", soAlthaus. Darüber hinaus treffe es die Bedürfnisse von Berufstätigen,denen werktags die Zeit für einen Stadtbummel fehlt. "Hier könnte dieFrankfurter Politik dem stationären Einzelhandel den Rücken stärken -in Zukunft wäre das wünschenswert", so Althaus abschließend.Über die ANWR GROUPDie ANWR GROUP eG mit Zentrale in Mainhausen (Hessen) gehört zuden erfolgreichsten und umsatzstärksten Handelskooperationen inEuropa. Die genossenschaftlich organisierte Unternehmensgruppeoptimiert Prozesse und stellt Handels- und Kommunikationsplattformenfür den selbstständigen Einzelhandel zur Verfügung. Der ANWR GROUPsind mehr als 5.500 Handelsunternehmen angeschlossen. Die Gruppebeschäftigt selbst rund 1.400 Mitarbeiter.www.anwr-group.comPressekontakt:Deutscher PressesternChristian Eilers+49 611 39539-12c.eilers@public-star.deTalitha Strickler+49 611-39539-13t.strickler@public-star.deOriginal-Content von: ANWR GROUP, übermittelt durch news aktuell