Günstiger mobil sein mit dem ADAC / ADAC Mitglieder sparen ab sofort 10 Prozent bei der Telekom / Erster von mehreren Mitgliedervorteilen durch strategische Partnerschaft

München (ots) - Der ADAC hat für seine Mitglieder einen weiterenattraktiven Vorteil im Programm: Ab sofort telefonieren und surfensie bei der Telekom deutlich günstiger. Beim Abschluss einesErstvertrags für die MagentaMobil-Tarife S, M oder L sparen sie 10Prozent des monatlichen Grundpreises für 24 Monate. "DieserPreisvorteil ist ein erstes Angebot im Rahmen der Partnerschaft mitdem ADAC. Mitglieder surfen so immer mit maximaler verfügbarerGeschwindigkeit mit jeweils passenden Datenvolumen", erklärt TorstenBrodt, Leiter Consumer Segment Management Telekom Deutschland."Nachdem das Smartphone für unser tägliches Leben und insbesonderefür unsere Mobilität so immens wichtig ist, freuen wir uns sehr,unseren über 20 Millionen Mitgliedern diesen Preisvorteil anbieten zukönnen. Die Deutsche Telekom ist ein starker Partner, mit dem wirnoch viele gemeinsame Angebote präsentieren werden, auch das gehörtzu einem digitalen Mobilitätshelfer", so Lars Soutschka,Geschäftsführer des ADAC e.V. Weitere Informationen zum Thema sindunter adac.de/vorteile zu finden.Das ADAC Vorteilsprogramm ist mit seinen zahlreichenPartnerunternehmen eines der erfolgreichsten nationalenMitgliederbindungsprogramme. Inzwischen sind es 400 Partner in allenBereichen der Mobilität. Die strategische Partnerschaft zwischen demADAC und der Telekom Deutschland wurde Ende August 2018bekanntgegeben. Geplant sind Produkte und attraktive Vorteile, vondenen Telekom-Kunden und ADAC Mitglieder profitieren. Zu diesem Zweckwollen die Unternehmen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung desVerkehrs nutzen.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell