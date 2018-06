Günstiger fahren mit der Brennstoffzelle

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Alternative Antriebe brauchen engagierte Unterstützer. Als solche verstehen sich die Projektpartner des EU-Projekts „INN-BALANCE“, die gemeinsam die Massenfertigung von Brennstoffzellen-Pkw vorantreiben möchten.

Der Projektname steht für „INNovative Cost Improvements for BALANCE of Plant Components of Automotive PEMFC Systems". Damit ist gemeint, dass die Kosten für Produktion und Wartung der Brennstoffzellen reduziert werden sollen, indem die sogenannte „Balance of Plant" (BoP) optimiert wird.

Ein Beitrag von Global Press.