Günstiger Preis, flexibles Angebot: USONICIG stellt auf der Vaper Expo UK den RHYTHM Lite Kit für mehr Nutzer von Verdampfern vor

Birmingham, England (ots/PRNewswire) - USONICIG, führender,innovativer Anbieter von Ultraschall-Verdampfungsgeräten Chinas,arbeitet mit Vapouround zusammen, dem bekannten englischen undirischen Fachorgan für Verdampfer, um auf der Vaper Expo UK, die vom26. bis zum 28. Oktober in Birmingham (England) stattfindet, denRHYTHM Lite Kit vorzustellen.Das Ziel besteht darin, ein flexibles Angebot für Menschen zumachen, die sich für eine U-Zigarette interessieren. Der RHYTHM LiteKit ist eine vereinfachte Version von RHYTHM. Er verfügt über einengünstigen Preis und nur ein Ultraschallverdampfungsgerät. DerLuftstrom des RHYTHM Lite Kit wurde mit dem Ziel optimiert, eineAlternative für Nutzer von Verdampfern und Nikotinsalzen zu bieten,welche die Zuführung per MTL (Mund zu Lunge) bevorzugen. Der RHYTHMhat auf der Vaper Expo große Aufmerksamkeit auf sich gezogen undallgemein positive Rückmeldung erhalten.CY Kong, Produktmanager bei USONICIG sagte: "Nutzer vonVerdampfern haben an Ultraschall-Verdampfungsgeräte hohe Erwartungen.Darum verbessern wir unsere Produkte weiterhin und bieten zusätzlicheOptionen. Wir vereinfachen das Paket und bieten mit dem RHYTHM LiteKit eine neue Option an. Mit dem günstigen Preis handelt es sich umein flexibles Angebot für weitere Nutzer von Verdampfern. DieVerbraucher besitzen ein Verdampfungsgerät des RHYTHM Lite Kit underwerben weiteres Zubehör nach Wunsch. Der RHYTHM Lite Kit ist unserAngebot für weitere Verbraucher, die sich für eine U-Zigaretteinteressieren."USONICIG hat zudem eine strategische Zusammenarbeit mit Vapouroundbekannt gegeben. Neben der gemeinsamen Ausstellung ist USONICIGSponsor des Vapouround BUS und Vapouround Club. RHYTHM+, dasUltraschall-Verdampfungsprodukt der nächsten Generation von USONICIG,ist im Vapouround Club im Vorverkauf zu erwerben. RHYTHM+ bietet dreineue Funktionen für die Nutzer: Einstellung des Luftstroms, mehrBatterielebensdauer und einen austauschbaren Ultraschall-Chip.Weitere Informationen über USONICIG und dessen Produkte erhalten Sieunter:Website: www.usonicig.comInstagram: https://www.instagram.com/usonicigFacebook: https://business.facebook.com/usonicigTwitter: https://twitter.com/UsonicigYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxe5kllc4lbLdyobtiJhcEwInformationen zur Vaper Expo UKDie Vaper Expo UK wächst weiterhin zu einer weltbekanntenVeranstaltung heran und ist jetzt die größte und beste Zusammenkunftrund um Verdampfer in Europa, deren Besuch unverzichtbar ist. Zielder Veranstalter ist es, eine Messe zu schaffen, die bei Ausstellern,Fachbesuchern und Verbrauchern gleichermaßen ankommt. Dazu wird diepassende Mischung aus Professionalismus, Unterhaltung, Einzelhandelund B2B angestrebt.Informationen zu USONICIGUSONICIG wurde 2014 von China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd.gegründet und widmet sich der Erforschung und Entwicklung gesunderVerdampfer-Produkte. Bis Juni 2018 erhielt USONICIG die Zulassung fürinsgesamt 255 Patente. Darunter sind 38 Patente unter demPatentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT), 63 in-und ausländische Patente für Erfindungen, 146 Gebrauchsmuster und 8in- und ausländische Designpatente. Dank der Fortschritte beiForschung und Entwicklung, Produktdesign und in der Herstellung hatsich USONICIG zum Marktführer in der Branche für Verdampferentwickelt.RHYTHM von USONICIG erfüllt die europäische Tabakrichtlinie(Tobacco Products Directive 2014/40/EU (TPD)) und hat die Genehmigungfür den Verkauf im Vereinigten Königreich, in Frankreich undDeutschland erhalten. Erhältlich ist es im Internet sowie inSpezialgeschäften.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/775840/USONICIG_Vaper_Expo_UK.jpgPressekontakt:Cecily Jin+86-188-0731-7919cecily@usonicig.comOriginal-Content von: USONICIG, übermittelt durch news aktuell