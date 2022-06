Günstige Top-Aktien + moderates Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Günstige Top-Aktien und ein zumindest moderates Wachstum stehen auf deiner Favoritenliste sehr weit oben? Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich: Das gibt es wieder. Jetzt einmal umso mehr, denn die Aktienmärkte sind schließlich in den Korrekturmodus eingetreten.

Blicken wir heute auf die Aktien der Münchener Rück (WKN: 843002) und von Verizon Communications (WKN: 868402). Ich glaube, dass wir diese Dividendenperlen (ebenfalls ein starkes Merkmal!) unter diese Beschreibungen subsumieren können.

Günstige Top-Aktie und ein moderates Wachstum: Münchener Rück!

Die Aktie der Münchener Rück ist im Moment ziemlich günstig. Wenn wir uns den Aktienkurs von 219 Euro anschauen, so fällt zwar auf: Für die vergangenen fünf Jahre ist er eigentlich nicht so tief, sondern eher in der Mitte. Entscheidend ist jedoch, dass das Management konsequente Fortschritte zeigen konnte.

Die Münchener Rück ist eine günstige Top-Aktie, weil es auch in den vergangenen Jahren ein moderates Wachstum gegeben hat. Der Gewinn je Aktie kletterte bis 2021 auf 20,93 Euro je Aktie. Das bedeutet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei lediglich 10,5 liegt. Außerdem ist die Dividendenrendite mit einem Wert von 5 % erneut vergleichsweise hoch.

Aber das Beste ist, dass die Münchener Rück weiterhin mit einem soliden Wachstum rechnet. In den nächsten Jahren bis einschließlich dem Geschäftsjahr 2024 soll das Ergebnis je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Die Dividende dürfte ähnlich stark erhöht werden. Wachstumstreiber sind wachsende Prämien, ein solides Mengenwachstum und neue Märkte im Umwelt- und Cyberrisiko-Bereich. Potenzielle Wachstumstreiber, die längerfristig ausspielbar sind. Ich sehe daher unterm Strich eine günstige Top-Aktie, die ein moderates Wachstum bei vertretbaren Risiken besitzt.

Verizon Communications: Ebenfalls der Mix!

Verizon Communications ist ebenfalls eine günstige Top-Aktie, die ein moderates Wachstum besitzen kann. Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern wird sogar mit einer noch preiswerteren Bewertung gehandelt. Bei einem Aktienkurs von 48,31 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei 9,9. Außerdem erhalten Investoren 4,9 % Dividendenrendite.

Dabei besitzt Verizon Communications ebenfalls die Möglichkeit, ein moderates Wachstum vorzuweisen. Der US-Telekommunikationskonzern blickt auf Jahre der Investitionen im Bereich der 5-G-Technologie zurück. Allmählich ist es jedoch an der Zeit, die Früchte zu ernten. Wachstum bei Mobilfunkverträgen oder Neuverträge mit besseren Konditionen können ein moderates Wachstum bringen.

Der CEO von Verizon Communications stellt außerdem ein moderates Dividendenwachstum in Aussicht, was eine der Top-Prioritäten der Aktie ist. Aber auch Aktienrückkäufe seien eine Option neben der Verbesserung der bilanziellen Lage. Das sind gute Ansatzpunkte für eine eigentlich defensive Aktie. Die noch dazu günstig ist und langfristig orientiert ein gutes Renditepotenzial versprechen kann.

